Tanz doch mal!

Farah Deen übernimmt mit ihrer Danceclass ‚Cyphering with House Dance‘ die Eröffnung der Public Moves in Salzburg. Was folgt, ist eine einfühlsame Einführung in das Thema House, bei der die in Salzburg aufgewachsene Profitänzerin jeden der Anwesenden mitnimmt. Während die Teilnehmer in unterschiedlichen Übungen immer mehr in den Groove kommen, erklärt Mitorganisatorin Fio Losin, warum ein niederschwelliger Zugang zum Tanz so wichtig ist: „Wir möchten, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen hier aufeinander treffen und sich austauschen können. Ganz wichtig ist, dass auch Kinder und ältere Personen kommen, da es so zugänglich gestaltet ist, dass jeder mitmachen kann. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen sind herzlich willkommen.“ Dabei geht es aber nicht nur um Musik, denn auch Bodywork-Klassen stehen in dem buntgemischten Programm zwischen anderen zeitgenössischen Tanzstilen. „Denn bei einer Yogaklasse oder beim Feldenkrais wagt man eher die Teilnahme als bei Freestyle-Tanz, oder man glaubt, beim Tanzen Vorerfahrungen haben zu müssen, was aber nicht stimmt“, so die lockere Fio. Der Großteil der Klassen dreht sich um Street- und Clubstyles, da Farah Deen, die die Salzburger Public Moves mitkuratiert, aus genau dieser Ecke kommt.