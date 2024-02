„Dadurch sind auch mehr Lebensjahre möglich, in denen man sich gesund fühlen kann und keine Beschwerden und Folgeerkrankungen hat“, so Clodi anschließend, „und das wäre auch wichtig, da die Zahl der „gesunden Lebensjahre“ in Österreich noch ausbaufähig ist.“ Nach Statistik Austria liegen die gesunden Lebensjahre (2019) bei 64,7 Jahren (weiblich) bzw. 63,1 Jahren (männlich). Das ist zirka im EU-Durchschnitt, liegt aber doch deutlich und einige Jahre hinter Spitzenreitern wie Italien – mit 68,5 gesunden Lebensjahren (weiblich) bzw. 67,7 (männlich) – aber auch deutlich z.B. hinter Schweden, Irland und Deutschland.

Aktiver Lebensstil ist entscheidend

„Bei allen Erkenntnissen, die die Erfolge der Früherkennung und rechtzeitiger Therapie belegen, darf nicht vergessen werden, dass der aktive Beitrag der Patienten zum Therapieerfolg entscheidend ist“, so Doktor Resl. Ein Bestandteil ist daher immer auch die Umstellung des Lebensstils in Richtung mehr Bewegung und gesünderer Ernährung. Denn mehr Muskelmasse und weniger Körperfett verhindern Hyperglykämien und tragen so zu einem gesünderen Leben bei – unabhängig davon, ob es sich um Prädiabetes oder Diabetes handelt. Professor Clodi ergänzt: „Das richtige Gewichtsmanagement ist entscheidend. Denn wenn das Gewicht steigt, steigt auch die Zahl der Fettzellen und diese produzieren toxische Substanzen mit negativen Auswirkungen auf das Herzkreislauf-System.“ Wichtig sind daher auch verstärkte externe Beratung zum Diabetes-Management etwa auch ein Ernährungs- und Bewegungscoaching, psychologische Unterstützung sowie ein korrektes Wundmanagement.