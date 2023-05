Bewegung, aber bitte richtig

Für ein starkes Herz ist Bewegung unerlässlich. Wichtig für Menschen mit Herzschwäche ist, dass das Training nicht den Blutdruck erhöht. So ist zu Beispiel Maximalkrafttraining mit schweren Gewichten nicht ratsam. Um trotzdem Muskeln aufzubauen und Körperfett zu reduzieren, sollte man auf Übungen zurückgreifen, die deutlich unter der Maximalkraft liegen. Das bedeutet nicht an die Grenzen zu gehen und Pausen zwischen einzelnen Übungen einzulegen. Nach Dr. Riepenhof ist Stressmanagement, neben körperlichem Training und Ernährung, ebenfalls ein wichtiger Punkt, um dem Organ zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Übungen wie Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training und Meditation sind wirkungsvolle Begleitmaßnahmen zum Herzschutz. Denn mit diesen Techniken schafft man sich immer wieder Erholungsinseln, die Körper und Geist in Balance halten.

Die Fitnessübungen, die im Buch vorgestellt werden, sind durchdacht, und kommen ohne Hilfsmittel aus, so dass sie zuhause gut ausgeführt werden können. Trotzdem sollte es in digitalen Zeiten Online-Videos der Übungen geben und ganze Trainingsroutinen zusammengestellt werden. Mit den einzelnen Übungen, so effektiv sie auch sind, geht leider ganz schnell die Motivation verloren. Hier hätte man innovativer sein können. Und wer wirklich nachhaltig etwas fürs Herz-Kreislauf-System tun will, kommt an einem professionellen Fitnesstrainer kaum vorbei. Der kann im besten Fall eruieren, was einen motiviert und genau in diese Richtung arbeiten, denn sich beim Training daheim quälen und dann kaum Ergebnisse sehen, macht keinen Spaß. Aber als ersten Impuls kann man die Übungen auf jeden Fall gelten lassen und der Grundgedanke ist gut gemeint.