Die Landschaft und die Gegebenheiten im Salzburger Land sind geradezu prädestiniert für jede Menge Abenteuer in freier Natur. Die Berge zu erkunden, die Schönheit und das Panorama zu genießen und den einen oder anderen Gipfel zu stürmen, mag schon mitunter eine schweißtreibende Angelegenheit sein. Insbesondere die abwechslungsreichen Klettersteige sind für sich schon ein Garant dafür, dass das Adrenalin in den Adern zirkuliert.

Talwärts

Richtig spektakulär wird’s aber auch, wenn es bergab geht – und zwar nicht per pedes! In allen Regionen unseres Bundeslandes finden sich Sommerrodel- und Bobbahnen, Alpine Coasters und ähnliche Gefährte, die Jung und Alt mit Spaß und Speed ins Tal rauschen lassen. Einige Beispiele dafür sind die Sommerrodelbahnen in Saalfelden Leogang, einerseits am Biberg, andererseits die Leoganger Sommerrodelbahn Leo’s Kufengaudi, die von der Asitz Bergstation talwärts führt – eindrucksvolles Klangerlebnis inklusive! Die längste Sommerrodelbahn Salzburgs findet sich übrigens am Dürrnberg: der Keltenblitz mit 2,2 Kilometern Länge. Auch im Seengebiet wartet das sommerliche Rodelvergnügen, u.a. in Fuschl oder Strobl am Wolfgangsee.

Recht naturverbunden gibt sich der Woody Bob in St. Martin am Tennengebirge: Im passenden Holz-Design geht’s auf Salzburgs modernster Bobbahn entlang der natürlichen Konturen des Bergs durch den Wald.

Nicht weniger rasant geht’s bergab (und auch bergauf) mit den „Alpen-Achterbahnen“ im Salzburger Land. Kreisel, Jumps und Wellen schlagen die Alpine Coaster beispielsweise am Maiskogel (Meisi Flitzer), in Fieberbrunn (Timoks Alpine Coaster) oder in Flachau (Lucky Flitzer).