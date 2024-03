Willkommen im Reich der Düfte

In Erinnerungen schwelgen

Düfte wirken direkt auf unser Unterbewusstsein und bleiben dort mit unseren Erinnerungen verknüpft. Denn unser Gehirn speichert neben der Duftzusammensetzung auch Stimmung und Gefühle, die mit ihm in Verbindung stehen. Düfte besitzen die Magie, vergangene Zeiten aufleben zu lassen. So wird die Hochzeit mit einem einzigartigen, exklusiven Parfum noch unvergesslicher. „Wann immer man es aufträgt, es bringt einen immer wieder zu diesem großen Tag zurück. Petite Chérie von Goutal mit Birnenblüten ist ein zauberhafter Fragrance für den Neubeginn“, erklärt Tanja Schuster: „Später kommena all die großen Emotionen und Erinnerungen sofort zurück, mit nur einem Druck auf den Zerstäuber.“

Individualität verpflichtet

Es braucht Duftoffenheit, um sich an Nischenprodukte heranzuwagen. Für das Büro oder das Bewerbungsgespräch eignen sich am besten Zitrusnoten, wie die Neuauflage des Klassikers Gin Fizz, dem Lieblingsduft von Grace Kelly, etwas mutiger ist hier Gypsy Water, der mit Weihrauch, Sandelholz Kiefer und Ambra eine wilde Seite zeigt. Wer auf der Suche nach etwas gänzlich anderem ist, der greift mit Boho Boco zu Fragrances, die aus Lebensmitteln wie Pilzen oder Karotten hergestellt wurden. Am individuellsten sind aber synthetische Moleküldüfte, die erst in Verbindung mit der Haut ihr Aroma entwickeln, so duftet jeder Träger anders und sie halten wesentlich länger an als klassische Düfte. „Ein Parfum ist wie ein Seidenhemdchen“, erklärt Parfumexpertin Schuster: „In der Arbeit sollte man lieber dezent auftragen, aber wenn man ausgeht, darf es ruhig etwas mehr sein.“

Jugendlicher Leichtsinn

Die Jugend gibt wieder gerne Geld für gute Düfte aus und bevorzugt es intensiv und süß. Die Geschlechterrollen verschwimmen und so erscheinen heute die meisten Fragrances als Unisexprodukte. Wer es wild mag, dem empfiehlt Tanja Schuster das brandneue 724: „Dieser einmalige Duft von Kurkdjian ist eine Hommage an 7 Tage und 24 Stunden in New York, fordernd, intensiv und genau richtig für den Städtetrip deines Lebens oder eine durchtanzte Nacht.“ Diese erregenden Düfte enthalten oft Sandelholz, Moschus, Tonkabohne, Tuberose oder Kokos und vermitteln pure Lebenslust.