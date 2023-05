Als ob man eine andere Welt betreten würde: Die fantasievolle Farbenpracht entführt in eine magische, tropische Landschaft, geprägt von opulenter Flora und Fauna. Mit viel Liebe zum Detail zeigen die handgemalten Wandbilder ein fantasievolles Panorama, paradiesische Vögel tummeln sich zwischen prächtigen Pflanzen, Schmetterlinge flattern von Zweig zu Zweig. Mit der Umsetzung dieses originellen Wandgemäldes war das renommierte Londoner Unternehmen De Gourney betraut.

Das Zentrum des Roten Salons dominiert der edle französische Kirschholztisch im Louis XVI.-Stil von Salda1870. Die Rohrstühle dazu wurden passend zum Thema Rot mit Stoffen der historischen Textilunternehmen Rubelli und Pierre Frey neu gepolstert.

Geburtsstätte der Salzburger Festspiele

Historisch gesehen gebührt dem Roten Salon höchste Ehre: In diesem Raum entstand vor mehr als 100 Jahren die Idee zu den Salzburger Festspielen. Gemessen an seiner Bedeutung wurde dem Raum bislang zu wenig Ruhm zuteil, wie Trevor D. Traina bemerkt: „Nach meinem Empfinden sollte der Rote Salon der schönste Raum im ganzen Schloss sein!“ Auf seine Initiative hin wurde der Rote Salon restauriert und dank Trainas Unterstützung konnte einer der bekanntesten Designer der USA für das Projekt gewonnen werden: Ken Fulk ließ sich von der Atmosphäre des Schlosses und vom Geist Max Reinhardts inspirieren und schuf mit der Neugestaltung des Roten Salons ein Gesamtkunstwerk. Wie das Schicksal es wollte, wurde zu eben dieser Zeit eine von Reinhardts Theaterkulissen entdeckt, deren Motive sich nun an den Wandgemälden wiederfinden, die den Raum heute so dramatisch umhüllen wie eine Theaterkulisse.

Start in ein weiteres kreatives Jahrhundert

In seiner Neugestaltung ist der Rote Salon heute jedoch nicht nur als Hommage an längst vergangene Tage zu sehen, im Gegenteil: „Als Geburtsort der Salzburger Festspiele und Sitz globaler Diplomatie war es unser Ziel, nicht nur den ursprünglichen Zweck dieses Tagungsraums als kreativen Zufluchtsort wiederherzustellen, sondern auch ein weiteres Jahrhundert der kreativen Zusammenarbeit zu inspirieren“, so Trevor D. Traina. Übrigens steht der Rote Salon künftig auch für private Dinner zur Verfügung.