Wendiges Raumwunder

Nimmt man im ID.4 Platz, bemerkt man als erstes den geräumigen Innenraum. Auch große Personen fühlen sich nie eingeengt, weder vorne noch im Fond. Das reduktionistische Armaturenbrett und die abgesenkte Mittelkonsole unterstützen das luftige freie Sitzgefühl. Das Kofferraumvolumen liegt bei 543 Litern und mit der optionalen, schwenkbaren Anhängerkupplung lassen sich bis zu 1200 Kilogramm ziehen. Das können nicht viele E-Autos und macht ihn zum idealen Transportfahrzeug, privat wie gewerblich. Doch hier verblüfft VWs E-SUV doppelt, trotz mächtig viel Innenraum und langem Radstand ist er in der Stadt überraschend wendig unterwegs und passt auch in kleinere Parklücken – auf Wunsch via Park-Assist vollautomatisch.

Fahrgefühl, das begeistert

Seine Fahreigenschaften sind eine wahre Meisterleistung. Da alle Assistenzsysteme von einem Fahrdynamikmanager zentral gesteuert werden, passt sich das Auto nahezu perfekt an alle Verhältnisse an. Mit seinem der Batterie geschuldeten tiefen Schwerpunkt und dem intelligenten Allradantrieb, bei dem ein kleiner asynchroner Frontmotor den starken Heckantrieb bei höherem Leistungsbedarf unterstützt, hat der Fahrer in jeder Kurve volle Kontrolle und immer genügend Leistungsreserven. Da der Strom-SUV regelrecht auf der Straße klebt, gibt‘s beim ID.4 GTX Fahrspaß serienmäßig.

Auf den zweiten Blick

Der ID.4 GTX ist viel mehr als der erste Blick verrät. Es sind vor allem die innovative Konstrukteursleistung und die kleinen, aber feinen Details, die begeistern. Er ist das perfekte Gefährt für all jene, die ein sportliches Auto für jede Lebens- (und Transport-) Lage benötigen, nachhaltig unterwegs sein möchten und trotzdem kein großes Aufheben darum machen, in einem der besten Autos der elektrischen Mittelklasse unterwegs zu sein – eben für Menschen mit Understatement!