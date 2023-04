Wettlauf der Fleischalternativen

Wie der aktuelle Food Report 2023 zeigt, verliert Fleisch immer mehr die dominante Rolle in der Küche. Schmackhafte vegetarische und vegane Gerichte sind im Vormarsch und brechen damit die alten Strukturen im etablierten Ernährungssystem auf. Traditionelle Gerichte werden gerne vegan interpretiert, fleischlose Adaptionen unserer Leibspeisen rücken auf die Speisekarte. Dieser Trend wird als „Veganizing Recipes“ bezeichnet, indem bei traditionellen Gerichten auf veganisierte, (hoch-)verarbeitete Ersatzprodukte zurückgegriffen wird.

Neben „Fleisch“ aus Pflanzen, Pilzen, Insekten, Algen und mikrobieller Fermentation ist auch kultiviertes, aus tierischen Zellen gewonnenes Fleisch auf dem Vormarsch. Hühnchen-Alternativen aus Pflanzenprotein sind bereits in jedem Supermarkt anzutreffen, Insektenfleisch von Heuschrecken, Larven und Käfern erscheint uns noch exotisch, wird jedoch in Thailand an jeder Straßenecke verkauft und ist darüber hinaus sehr gesund. Die Krabbeltiere enthalten konzentrierte Proteine und sind eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine und wichtige Mineralstoffe.

Bei Fleisch aus gezüchteten Stammzellen („cell-cultured food“) entnehmen Wissenschaftler Zellen aus dem Muskelgewebe von Tieren und isolieren diese unter Laborbedingungen, bis sie am Ende wieder zu Zellmassen verarbeitet werden. Allein die Vorstellung an Invitro-Fleisch lässt so manchen vor Entsetzen schaudern. Forschende der Universität Oxford schätzen jedoch, dass die Massenproduktion von Laborfleisch – ganz im Sinne von nachhaltiger Ernährung – bis zu 96 % weniger Treibhausgase erzeugen, bis zu 99 Prozent weniger landwirtschaftliche Fläche und bis zu 96 % weniger Wasser verbrauchen würde.