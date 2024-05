Hinreißend vielseitig

Sie sind weit mehr als nur eine schnelle Mahlzeit – Sandwiches sind eine Kunstform. Ihre Vielseitigkeit, Einfachheit und geschmackliche Vielfalt machen sie zu einem zeitlosen Favoriten auf Speisekarten und Küchen auf der ganzen Welt: Ein gutes Sandwich ist eine Hommage an die kulinarische Kreativität und heute Bestandteil unserer Kulinarik: vom einfachen Schinken-Käse-Sandwich bis hin zu kunstvoll gestalteten Gourmetkreationen.

Das Prinzip ist ein Einfaches: zwei (oder mehr) Scheiben Brot, dazwischen Belag nach Vorliebe, Geschmack und Kreativität. Praktisch, unkompliziert, rasch zu genießen. Dieser Unkompliziertheit verdankt das Sandwich angeblich auch seinen Namen: Die Ursprünge des Sandwiches reichen weit zurück und sind von Legenden und Geschichten umwoben. Eine der bekanntesten besagt, dass der englische Adlige John Montagu, der 4. Earl of Sandwich, im 18. Jahrhundert beim Kartenspiel keine Zeit zum Essen hatte und sich deshalb Fleisch zwischen zwei Scheiben Brot stecken ließ. Diese einfache, wie auch geniale Idee verbreitete sich schnell und wurde zum Namensgeber. Bald schon wurde das Sandwich in England bei abendlichen Gesellschaften gereicht, bevor es im 19. Jahrhundert endgültig Einzug in die britische Teekultur hielt. Der Klassiker: das englische Gurkensandwich, gerne als feines Mini-Sandwich gereicht. Der Genuss des belegten oder gefüllten Brotes blieb aber nicht auf Großbritannien beschränkt: In Italien erfreut sich das Tramezzini größter Beliebtheit als rascher Mittagssnack – durch seine oft auf Mayonnaise basierenden Saucen immerhin ein echter Sattmacher. In Skandinavien belegt und garniert man Vollkorntoastscheiben – beispielsweise mit gebeiztem Lachs – zum berühmten Smørrebrød. Viele, insbesondere übrigens US-Amerikaner wie auch die Franzosen sind der gerösteten Varianten nur allzu zugetan, beste Beispiele: das klassische BLT-Sandwich mit Speck, Salat und Tomate oder auch das Clubsandwich mit Hühnerbrustfilet, Speck, Tomate, Salat sowie der französische Klassiker Monsieur Croque.

Von kross bis flaumig zart

Dass es aber durchaus nicht immer das weiche und relativ neutrale Toastbrot sein muss, zeigen wiederum italienische Panini, die französischen reich belegten Baguettes oder auch die herzhaft gefüllten Pita- und Fladenbrote. Insbesondere Wraps aus Weizen-Tortillas erfreuen sich in unseren Breitengraden immer größter Beliebtheit und haben durchaus das Zeug dazu, Sandwich, Toast und Co. den Rang abzulaufen: „Wraps sind mindestens ebenso vielseitig wie Sandwiches und bieten alle Geschmackskombinationen – unsere Gäste lieben in den Sommermonaten vor allem den Caesars Salad Wrap mit knackigem Eisbergsalat und frischen Tomaten“, so Christian Rauchecker, Inhaber der Sportsbar Two Seasons in Salzburg. „Die Wraps werden bei uns warm serviert – sprich das Fleisch wird separat gebraten, ebenso die Tortillas – zusammen mit dem kühlen Gemüse und Salat ergibt sich ein besonders interessantes Geschmackserlebnis!“

Die Kunst des Kombinierens

Ein gut gemachtes Sandwich ist mehr als die Summe seiner Teile. Es erfordert ein Verständnis für die Balance von Texturen, Geschmäckern und Aromen. Die Wahl des Brotes ist das eine – von knusprigen Baguettes über weiches Weißbrot bis hin zu würzigen Roggenbroten gibt es unzählige Möglichkeiten, die den Charakter eines Sandwiches prägen. Die richtige Kombination von Belag, Saucen und Gewürzen das andere, um das Geschmackserlebnis zu vervollständigen.

Die Vervollständigung des Geschmackserlebnisses zum kulinarischen Meisterwerk: „Grundsätzlich kann man seiner Fantasie tatsächlich freien Lauf lassen – und durchaus ausprobieren, worauf man gerade Lust und Laune hat“, rät Christian Rauchecker, „Saucen auf Sourcream- und Joghurt-Basis passen fast immer und haben die geeignete Textur für Sandwiches & Co. Cremige Saucen bieten sich zu reschem, getoastetem Brot wunderbar an.“ Dazu empfiehlt er, stets auch zu Gemüse und Salat zu greifen: „Das bringt die Frische ins Sandwich oder in den Wrap, Eisberg- und Romanasalat bleiben am längsten knackig!“

Die Schönheit des Sandwiches liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Es kann mit einer schier endlosen Vielfalt an Zutaten gefüllt werden, von Fleisch, Schinken, Wurst und Käse bis hin zu (eingelegtem) Gemüse, Aufstrichen und Saucen, Fisch und Meeresfrüchten, Obst und Chutneys und so vielem mehr. Mehr und mehr im Kommen natürlich die vegetarischen Varianten, die heute wohl schon häufiger auf den Speisekarten zu finden sind als die altehrwürdigen Klassiker wie das Steak- oder Clubsandwich.

Und selbst Spitzenköche nutzen Sandwiches als Leinwand für ihre kulinarischen Kreationen: Gourmet-Sandwiches mit exquisiten Zutaten wie Trüffeln, geräuchertem Lachs und Kaviar oder confiertem Geflügel zeigen, dass das Sandwich selbst in der Haute Cuisine seinen Platz erobert hat.