Sofort mehr Energie – durch hohe Nährstoffdichte

Eines unserer Hauptprobleme ist, dass wir häufig viel zu viele Nahrungsmittel essen, die unserem Körper letztlich keinen Nutzen liefern oder ihn im schlimmsten Falle sogar noch belasten. Bei einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung ist das anders. Der Körper bekommt genau die Nährstoffe, die er braucht. Alles, was wir an Nahrung aufnehmen, kann schnell verstoffwechselt und in Energie umgewandelt werden. So wird es möglich, dass sich unsere Mahlzeiten zu wahren Energie-Boostern entwickeln, die sich sofort bemerkbar machen.