Macht Platz für Kunst und Kultur!

Clubkultur ist auch Kunst

„One Love! One Heart! Let’s get together and feel all right.“ sang Bob Marley und wusste um die verbindende Wirkung der Musik. So wirbt die Initiative „Macht Platz“ auch um mehr Raum für die Clubkultur, denn mit Musik verbindet man die Menschen und schafft einen Zugang zu anderen Formaten wie Performances oder Ausstellungen. „Viele werden erst einmal Vereinsmitglieder wegen der Music-Events und beginnen sich dann für andere Kunstformen, von bildender Kunst bis Graffiti, zu interessieren oder trauen sich einfach das erste Mal selbst, etwas aufzuführen. Wo sonst ist das in Salzburg einfach und spontan möglich?“ fragt Dominik Schönauer kritisch. „Aber egal, wo unser neuer Kulturraum sein wird, er muss so gestaltet sein, dass wir auch öffentliche Events machen können, denn eine Vereinsmitgliedschaft ist für den, der uns kennenlernen will, oft eine Hürde und wir wollen mit unserer Arbeit an die Öffentlichkeit hinaus.“ Dass Clubkultur zur Alltagskultur in Salzburg gehört, hat das 5020 Festival eindrucksvoll gezeigt, das bei der Premiere 2022 unglaubliche 42.000 Besucher zählte.

Abseits der Clubkultur steht die Initiative aber auch für alle anderen Kunstformen. Egal ob Malerei, bildende Künste, Tanz oder eine Fahrradkreativwerkstatt – wichtig ist schon jetzt in der Kerzenmacherei, Sterneckstraße 22, dass jeder mitmachen kann und seine Ideen einbringt. „Oft entsteht etwas völlig spontan und dann gibt es in drei Tagen eine Kunstinstallation, das geht nur hier. Die Arge ist zum Beispiel oft ein Jahr im Voraus ausgebucht und andere Locations sind für junge Künstler nicht leistbar“, erzählt Simon Panosch.