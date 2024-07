Im Festspielprogramm 2024 bewegt sich das Publikum zwischen Himmel und Hölle, von den alten Mythen bis hinauf zu den großen Romanen der klassischen Moderne reichen die literarischen Vorlagen. Das Direktorium lädt dazu ein, die Fülle des Lebens und die Tiefe des menschlichen Herzens in den großen Werken der Kunst zu erkunden. Dies ermöglicht auch die Begegnung mit zwei Figuren aus dem Kosmos Dostojewskis – mit einem still aufbegehrenden Empathen und einem obsessiven, rastlos getriebenen Menschen, die beide den Nerv unserer Zeit treffen.

Zeitlos aktuelle Werke

Der russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski, geb. 1821 in Moskau, gab in insgesamt 35 Romanen einen profunden Einblick in die gesellschaftliche Situation im Russland des 19. Jahrhunderts und galt bereits zu Lebzeiten als eine veritable Größe der Weltliteratur. Seine Lebenserfahrungen verarbeitete er gerne in seinen Büchern, so findet etwa Dostojewskis schwere Epilepsie im Roman Der Idiot Projektion, während seine eigene Spielsucht in Der Spieler aufgegriffen wird.

In den 1940er Jahren sympathisierte der junge Dostojewski mit den Ideen des Frühsozialismus, weshalb er 1849 verhaftet und zunächst zum Tode verurteilt wurde. Das Gnadenurteil des russischen Zaren Nikolaus I. erreichte den damals bereits berühmten Schriftsteller erst kurz vor der geplanten Hinrichtung, sah jedoch vier Jahre Zwangsarbeit in Sibirien vor. Vor dem Hintergrund all dieser Erfahrungen ist es nicht verwunderlich, warum Dostojewskis vielschichtige Werke allesamt von Krisen, Konflikten, menschlichen Abgründen und einer tiefen Sinnsuche handeln. In seinen Romanen schuf der virtuose Erzähler tragikomische, aber auch sehr menschliche Figuren – wie beim spielsüchtigen Hauslehrer Alexej in Der Spieler und beim durch Mitleid entwaffnenden Fürsten Myschkin in Der Idiot zu sehen sein wird. Als herausragender Psychologe versuchte der Autor dabei, mit den Mitteln der Literatur die menschliche Seele sowie deren Zwänge und Befreiungen aufzuspüren.

Weder Glück im Spiel…

Für den unter Druck seines Verlegers in knapp vier Wochen entstandenen und fast improvisierten Kurzroman Der Spieler unterbricht Dostojewski im Herbst 1866 seine Arbeit an Schuld und Sühne, im Folgejahr 1867 erscheint Der Spieler in einer gesammelten Ausgabe seiner Werke. Die Geschichte spielt im fiktiven Ort Roulettenburg und zeichnet sich durch zwei überschneidende Handlungsstränge aus. Einerseits geht es um die Liebe des Protagonisten und Hauslehrers Alexej Iwanowitsch zu Polina, der Stieftochter des ehemaligen russischen Generals, andererseits um das Glücksspiel, die damit einhergehende Angst vor dem finanziellen und gesellschaftlichen Ruin und die Opfer, die diese Sucht mit sich bringt – ein Thema, das Dostojewski selbst lange Jahre wie eine Obsession beherrschte. Durch das plötzliche Erscheinen der reichen, todgewünschten Erbtante aus Moskau, die – kaum in Roulettenburg eingetroffen – fast ihr gesamtes Vermögen verspielt, erreicht der Roman einen tragikomischen Höhepunkt, indem sich alle Hoffnung auf die Erbschaft ihres beträchtlichen Vermögens plötzlich in Luft auflöst.

… noch in der Liebe

Warum Dostojewskis Romane erst im 20. Jh. den Weg auf die Opernbühne fanden, lässt sich wohl dadurch erklären, dass sie sich durch die Fülle an Personen, verwobene Handlungsstränge und eine komplexe Ideenführung nicht als Libretto-Vorlage eignen. Der junge Komponist Sergej Prokofjew war jedoch von Dostojewskis Kurzroman sogleich fasziniert, in nur fünfeinhalb Monaten schrieb er seine erste große Oper und porträtiert damit eine dekadente Gesellschaft im Rausch, die sich selbst aufs Spiel setzt. Durch die Oktoberrevolution 1917 musste die Uraufführung abgesagt werden, erst 1929 wurde schlussendlich eine überarbeitete Fassung in französischer Sprache in Brüssel zur Aufführung gebracht.

Rausch und Selbstbetrug

Bei den Salzburger Festspielen steht Prokofjews Der Spieler heuer erstmals auf dem Spielplan und weist dabei eine verblüffende Relevanz und Aktualität auf. „Unsicherheit und Angst sind in unserer Zeit allgegenwärtig“, so der Dramaturg Antonio Cuenca Ruiz, „ganze Vermögen werden im Handumdrehen angehäuft oder verloren. Mehr als je zuvor sind das Casino und die Spannung, die es durchdringt, Metaphern unserer Welt, ihrer Raserei und ihrer Abgründe.“

Peter Sellars, der für seine eindringlichen Interpretationen verkannter und vergessener Meisterwerke bekannt ist, führt Regie. Der US-amerikanische Theaterregisseur zählt zu den innovativsten zeitgenössischen Persönlichkeiten der Bühnenkunst, wurde in den vergangenen Jahren mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und leitete bedeutende Kunstfestivals. Bei den Salzburger Festspielen debütierte er 1992 mit Messiaens Saint François d’Assise, seither war er regelmäßig zu Gast, etwa mit seiner Inszenierung von Mozarts Idomeneo 2019 oder bei der Ouverture Spirituelle im Vorjahr. Sellars ist Professor im Department of World Arts and Cultures an der University of California in Los Angeles.

Erwähnenswert ist auch der junge russische Dirigent Timur Zangiev (geb. 1994), der heuer sein Debüt am Pult der Wiener Philharmoniker und bei den Salzburger Festspielen geben wird. In den letzten Jahren hat sich Zangiev zu einem der gefragtesten Dirigenten seiner Generation entwickelt und mit vielen internationalen Orchestern zusammengearbeitet. In der Spielzeit 2022/23 gab er etwa sein Debüt an der Wiener Staatsoper, an der Bayerischen Staatsoper oder beim Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Die Besetzungsliste von Der Spieler glänzt mit hochkarätigen Namen der Opernbühne: Peixin Chen singt den General, Asmik Grigorian seine Stieftochter Polina, Sean Panikkar spielt den Hauslehrer und Violeta Urmana wirkt als Erbtante Babulenka mit. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian muss man den meisten nicht mehr vorstellen, seit sie 2019 als „Sängerin des Jahres“ ausgezeichnet wurde und für ihr Rollendebüt als Salome bei den Salzburger Festspielen mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis in der Kategorie „Beste weibliche Hauptrolle“ ausgezeichnet wurde. Seither brillierte sie in Salzburg 2020 als Chrysothemis (Elektra) und in Puccinis Il trittico 2022.