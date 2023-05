Gerade hast du deinen mittlerweile schon fünften Amadeus Music Award gewonnen. Was bedeutet das für dich – rechnet man da schon irgendwie damit?

Ich glaube, dass eher alle anderen damit gerechnet haben und das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil jeder gemeint hat, den holst du dir sicher wieder. Dabei ist es gar nicht selbstverständlich, überhaupt nominiert zu werden. Darüber hab ich mich schon sehr gefreut und natürlich meine Fans zum Voting aufgerufen. Und die waren sehr fleißig – an dieser Stelle ein großes Danke an alle da draußen: Ihr habt es möglich gemacht. Deshalb hole ich mir meinen Preis auch nicht persönlich ab, sondern stehe zu dem Zeitpunkt in St. Pölten auf der Bühne – für die Menschen, denen ich es zu verdanken habe, dass ich den Preis gewonnen habe. Das ist nun schon das zweite oder dritte Mal, dass ich den Award nicht persönlich entgegennehmen kann, weil ich auf der Bühne stehe.

Bist du wenigstens schon dazu

gekommen zu feiern?

Nein, auch noch nicht. Ich bin momentan mittendrin in meiner Bergbauern Tour – es gibt jeden Tag etwas Neues, das man versucht umzusetzen. Ich bin momentan außerdem so fleißig am Ziehharmonika Proben. Aber heute, zum Konzert in Salzburg, ist meine halbe Familie angereist, da werden wir sicher darauf anstoßen.

Apropos Bergbauern Tour – wie viel Ahnung hast du eigentlich vom Bergbauernleben?

Ich wohne auf 1.100 Metern im Lesachtal, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und hab schon als Kind in der Früh die Eier aus dem Stall geholt und hab dem Papa zugeschaut, wie er die Milch für den Kakao frisch von der Kuh gezapft hat. Es war wunderschön, wie ich groß geworden bin – und das hört man, glaube ich, auch in meinen Liedern. Ich bin wirklich sehr verwurzelt mit meiner Heimat.

Dein Beziehungsstatus, bzw. die Frage danach, ist immer wieder Thema in den Medien. Was muss er denn haben, dein Mann zum Heiraten?

Hausverstand! Und er muss halt auch mit diesem Leben zurechtkommen. Viele glauben, das ist so eine Superwelt, aber die kann auch sehr anstrengend sein. Eine Beziehung mit einer Frau an der Front zu führen, dafür muss man, denke ich, viel Selbstbewusstsein haben und auch die richtige „Schneid“.