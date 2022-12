Zubereitung

Kalbsschnitzel so dünn wie

möglich klopfen, mit Salz würzen und

danach panieren: Das Fleisch beidseitig mit

Mehl bedecken, danach durch das Ei

ziehen, in Brösel legen und beidseitig

andrücken. Erdäpfel schälen und

in gesalzenem Wasser garkochen

(je nach Größe Dauer 20–25 Min.).

Butter auflösen (ohne dass sie

braun wird) und die gar gekochten

Kartoffeln mit Petersilie kurz darin

schwenken.

Butterschmalz in der Pfanne erhitzen

und die panierten Schnitzel

bei ca. 170–180 °C im aufgelösten

Butterschmalz unter ständiger

Bewegung (Pfanne schwenken!)

goldbraun backen. So entstehen

Blasen in der Panade (Soufflieren).

Preiselbeeren, Kristallzucker und

Weinbrand in ein Rührwerk geben

und rühren bis der Zucker aufgelöst ist.