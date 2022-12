Die erste Offline-Tour ist wichtig

Sobald es wirklich hinaus in die unberührte und vor allem unbefunkte Natur geht, ist man logischerweise gezwungen, die Wanderkarten am Handy zu speichern, damit man auch im Funkloch noch seinen Weg findet, bei Komoot bekommt man genau eine Offline-Region kostenfrei und das ist genau die, die man als erstes aktiviert. So gilt es, sich vorab genau zu überlegen, wo man am meisten unterwegs ist, und diese Region lädt man dann herunter. So kann man sich bei den ersten Wanderungen erst mal von der App überzeugen, bevor man Geld für weitere Karten in die Hand nimmt. Dann lohnt es sich allerdings, gleich das gesamte Weltpaket einmalig herunterzuladen und Komoot auch im Urlaub zu nutzen. Wer auf ein Schnäppchen warten kann, bekommt das Weltpaket schon mal zum Ausverkaufs-Preis.