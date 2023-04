Jahresauftaktgala der Euro-Finanz-Service AG

Das jährlich wiederkehrende Highlight, die Gala der Besten, fand auch dieses Jahr im Salzburg Congress statt.

Gefühlvolle Momente, beeindruckende Erfolge, die mit Applaus und Anerkennung belohnt wurden, einmalige Show Acts, großartige Reden und Großzügigkeit für soziale Vereine – tolle Menschen haben mit vielen Emotionen diesen Abend wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Spürbar war der unvergleichbare Zusammenhalt, das Team-Feeling, die Anerkennung für herausragende Leistungen und die Vorfreude auf den möglichen Erfolg in diesem Jahr – Begeisterung und Glück war in allen Gesichtern zu sehen! Es spiegelt die Möglichkeiten, die in der EFS-AG erfolgsversprechend sind.

Bei der Auftaktgala werden vor allem die Besten der Besten des vergangenen Jahres ausgezeichnet, Leistungen und Erfolge jener Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner gewürdigt, die den Schritt zum Erfolg gegangen sind und auch in Zukunft erfolgreich weitergehen wollen.

Vorstandsvorsitzender Ingo Linn begrüßte gemeinsam mit Vorstand Thomas Schnöll zahlreiche Gäste bei der Gala, unter anderem Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Bürgermeister Harald Preuner und Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Im Rahmen dieses außergewöhnlichen Abends wurden wieder Spenden in Gesamthöhe von 50.000 Euro für soziale Zwecke gesammelt.