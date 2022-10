Naturkraft aus Moor und Kräutern

Zurück zur Natur ist heute Trend. Für SonnenMoor war dies immer schon selbstverständlich. Seit 50 Jahren vertraut das österreichische Familienunternehmen aus Anthering bereits auf die rein natürliche Kraft aus der Natur.

Die Moor- und Kräuterprodukte von SonnenMoor haben alle eines gemeinsam: die einfache Anwendung, die rein natürlichen Inhaltsstoffe und die hohe Wirksamkeit. SonnenMoor verwendet für alle Moorprodukte das wertvolle Heilmoor aus Salzburg-Leopoldskron, nachweislich eines der besten Moore Europas. Für die Kräuterprodukte werden nur Kräuter von höchster Güte, nämlich in Arzneibuchqualität, verwendet. Die Produktpalette umfasst Trinkmoor zur Unterstützung der Verdauung, Gurgelwasser für Hals und Rachen, 100 % reine flüssige Kräuterauszüge für die Organe, wohltuende Moor-Kräuter-Cremen für Haut und Gelenke, wertvolle Teemischungen und Produkte fürs gesunde Wohlbefinden. Auch für die vierbeinigen Lieblinge gibt es ein breites Sortiment für Haut, Fell und Verdauung.

Erhältlich sind die Schätze aus der Natur direkt im SonnenMoor Shop in Salzburg, in der SonnenMoor Krämerei in Anthering, bei vielen Handelspartnern wie Reformhäuser, Apotheken und Drogerien sowie online auf www.sonnenmoor.at.

SonnenMoor Shop

Rainerstraße 2, 5020 Salzburg

Mo–Mi und Fr 9–18 Uhr, Do 8–18 Uhr,

Sa 9–13 Uhr

SonnenMoor Krämerei und Erlebniswelt

Landstraße 14, 5102 Anthering

Mo–Fr 8.30–17 Uhr

