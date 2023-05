Die große Welt des Barbecues – Smoken, Beefen, Backen

Mehr Power

Den Gegenpol zum langsamen Smoken bildet die Suche nach dem perfekten Maillard, der Krustenbildung. Diese entsteht, wenn Fleisch bei extremer Hitze angebraten wird und sich die typischen Röstaromen entwickeln. Hier kommt der Beefer immer mehr in Mode. Bei dem mit Gas betriebenen Gerät wird das Fleisch von oben mit 800 Grad angebraten und ein drei Zentimeter Steak ist in 5 Minuten auf dem Tisch. Für Steakliebhaber sicher keine schlechte Investition, allerdings passen immer nur maximal zwei Steaks in den Beefer und durch das Industriedesign kommt nicht wirklich Grillfeeling auf. Er kann eben nur Beefen, das dafür richtig gut, schnell und reinigungsarm. Yusuf Bayraktar, Grillexperte bei 4EGGheads in Wals gibt zu bedenken, dass ein guter Kamado mit Gusseisenrost sich ebenfalls sehr hoch aufheizen lässt und ähnliche Ergebnisse erzielt, wenn man nur damit umzugehen gelernt hat und Fleischexperte Stefan Auernig empfiehlt allen, die Grillen mit extremer Hitze verbinden möchten, einen Gasgrill mit Sizzle Zone, dieser kann ebenfalls bei 800 Grad braten, ist nach unten regulierbar und die Geräte sind hochflexibel, da man viel mehr als Steaks damit machen kann.

Was will man eigentlich noch? ALLES!

Wer den Grilltag für die große Meute plant, für den ist der Gasgrill definitiv die erste Wahl, hier bekommt man die größte Grillfläche und die Hitze lässt sich perfekt dosieren. Kugelgrills sind die Kohle-Klassiker und lassen sich an lauen Abenden auch noch als Feuerschalen verwenden. Bei Gas und Kohle hat man heute alle Möglichkeiten, so Patrik Zwolle: „Perfekte Pizza oder selbstgebackenes Brot auf der Steinplatte, mit Plancha-Einsätzen oder Spießen gelingen mediterrane Grillrezepte und mit dem Dutchoven-Zubehör kommen authentische Schmorgerichte auf den Tisch.“ Ein Kugelgrill-Geheimtipp sind Kamados, die Wärme unglaublich lange speichern und extrem hitzebeständig sind. „Mit diesen Keramikgrills kann man räuchern, dünsten, backen, braten, smoken oder einfach nur grillen. Die Rauchentwicklung ist so gering, da gibt es auch keinen Ärger mit dem Nachbarn. Wichtig ist beim Kauf darauf zu achten, dass die Keramik gegossen wurde, so kann sie bei großer Hitze nicht zerspringen“, erklärt Yusuf Bayraktar, der bekennender Kamado Liebhaber ist. Wer jetzt noch immer unentschlossen ist, dem raten unsere Experten gemeinsam dazu, einen Grillkurs zu besuchen und so den für sich perfekten Griller zu finden.