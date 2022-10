Kraftort Bad

Das Bad wird immer mehr zum persönlichen Kraftort. Kraftplätze haben die Eigenschaft einzigartig zu sein, Emotionen auszulösen und geben einem das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. In modernen Bädern geht es um nicht weniger, als einen Raum zu schaffen, der eins mit seinen Bewohnern ist.

Die Umsetzung des Traumbades ist eine sehr persönliche Sache und eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Designentscheidungen trifft man hier für 15-20 Jahre und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. „Neuartige Verarbeitungstechniken lassen exotisches Holz neben natürlich gemasertem Marmor aufleben. Eine Symbiose aus Farben, Mustern und intelligenter Beleuchtung eröffnet aufregende Möglichkeiten, die Bodenständigkeit und Klassik vereinen. Dadurch darf man diese Saison gespannt darauf sein, wie zuvor Unvereinbares im Bad vereinbart wird“, so der bekannte deutsche Stardesigner Torsten Müller. Für den Bauherren ist das Design nicht weniger als die Suche nach dem eigenen Selbst.

Schöpfen aus der Unendlichkeit

„Gerade 2022 rücken bunte florale Fliesen wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, auch wenn sie schon länger wieder erhältlich sind“, erzählt Karl Heinz Buttenhauser. Aber der Rundgang durch das Bäderstudio offenbart – da ist noch so viel mehr. „Den einen Badezimmertrend gibt es nicht, es geht vielmehr darum, aus einer Unendlichkeit von unterschiedlichen Designelementen den ganz persönlichen Bädertraum umzusetzen“, ergänzt der studierte Innenarchitekt. Einerseits sind feinste individuelle Mosaike beliebt, auf der anderen Seite großformatige Fliesen oder Steinplatten, für fugenlose Gesamtkunstwerke aus einem Guss. Terrakottafarben oder das dunkle Blau des Meeres erschaffen einzigartige Stimmungen, die an die Amalfitana erinnern. Aber auch urbaner Beton- oder Industrial-Look und reduzierter Japandi Style, bei dem minimalistisches, japanisches Design auf skandinavische Natürlichkeit trifft, ist mehr als in.

Der Spiegel der Seele

Bäder sind nicht mehr nur Orte, an denen man seine Reinigung und Hygiene verrichtet. Immer mehr wird das moderne Bad zum Lebensraum. Größe und Lage des Badezimmers definieren die Bedingungen, freistehende Badewannen machen nur Sinn, wenn sie wirklich Raum bekommen. Die Bedürfnisse, die in unserer Seele schlummern, wollen mit den baulichen Vorgaben verbunden werden. Findet sich der Wohlfühlbereich in reduzierter Kühle, in offener Weite oder in warmer Geborgenheit? Welche Farben und Themen definieren meinen Rückzugsort? Armaturen und Sanitäranlagen werden dann passend zum Gesamtdesign ausgewählt. Gebürstete Wasserhähne aus Messing oder in Goldton sowie Aufsatzwaschtische aus handgefertigter Keramik lassen das Bad wärmer wirken, schwarze Armaturen und kantige Sanitäranlagen-Designs spenden reduzierte Kühle.





Unauffällige Technik

Die Digitalisierung macht auch vor dem Badezimmer nicht halt, der Trend, überall erreichbar zu sein jedoch schon. Digital Detox erreicht man heute im Badezimmer aber nicht durch Verzicht, sondern durch intelligente Integration. „Exklusive Bäder sind mittels Bussystem in das Smart Home integriert. Als Stand-alone-Lösung können hochwertige Lautsprecher auch wunderbar mit Sprachsteuerungen wie Siri oder Alexa kombiniert werden“, kommentiert HiFi-Experte Paul Roider und ergänzt: „In Bezug auf smarte Technik ist immer wichtig, dass Sinnhaftigkeit und Bedienbarkeit im Mittelpunkt stehen. Wenn die Kunden es nutzen, dann muss ihnen ein Lächeln übers Gesicht huschen.“ Für Technikfreaks hat Hansgrohe mit der neuen RainTunes ein beeindruckendes audiovisuelles Duschkonzept entwickelt. Akustische Welten sind hier auf die jeweilige Wasserchoreografie abgestimmt, ein mannshoher, wasserdichter LCD-Bildschirm sorgt für die passenden Bildsequenzen und sogar Duftessenzen gibt es, um das Duschritual zu einem Erlebnis für alle Sinne zu machen.

Licht und Natur

Es sind auch die Lichtspiele, die ein Bad besonders machen, zum Beispiel Sonnenstrahlen, die schillernde Lichtreflexionen in das Badewasser werfen, am besten mit direkter Anbindung an Terrasse oder Garten. So verschmilzt das Badezimmer mit der Umwelt, wo dies nicht möglich ist, sorgt tageslichtartige Deckenausleuchtung für Natürlichkeit im Bad. Torsten Müller setzt heuer auf blickdichte, aber lichtdurchlässige Materialien: „Transluzenz beweist einmal wieder, dass manchmal gerade das Erahnen besonders sinnlich sein kann. In Verbindung mit tropischen oder mediterranen Pflanzen stillt das Badezimmer die Sehnsucht nach Urlaub direkt im eigenen Zuhause und macht es zum persönlichen Kraftort.“