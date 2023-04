Digitaler Besitz

Das mittlerweile international tätige Salzburger Unternehmen Authentic Vision hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produktfälschungen zu unterbinden und digitale Werte mit der physischen Welt zu verknüpfen. „Aktuell haben wir monatlich mehr als fünf Anfragen zu Blockchain und Web3 Projekten, wir arbeiten an NFT-Echtheitszertifikaten für Whiskey und an Markenkleidung, die man via NFT in die digitale Welt mitnehmen kann. Die ersten breitentauglichen Usecases werden Konzerttickets sein, noch können diese oft nicht einfach weitergegeben werden, besitze ich aber ein NFT-Ticket kann ich es an jede beliebige Wallet schicken, weil es mein digitaler Besitz ist“, so CEO Thomas Weiss. Das alles sind Beispiele für die gerade entstehende ‚Digital Ownership Economy‘, in dem digitale Dinge uns nachweislich gehören und mit der physischen Welt interagieren. „Digitale Währungen werden zum Wertspeicher, und in Zukunft werde ich nur eine Überweisung tätigen und die Wohnung wird dann sofort mir gehören. Da braucht es dann keine Unterschrift mehr, weil alles in einem Smart Contract gespeichert ist“, so der Web3 Experte.