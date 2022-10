Quiche Lorraine

Für 6–8 Personen

Für einen traditionell französischen ‚savoir-vivre‘ Moment aus dem eigenen Ofen sorgt das CHEZ AURÉLIE Bistrot & Interieur in der Nonntaler Hauptstraße in Salzburg.

Zutaten Teig: 200 g Bio Mehl Type 405, 100 g Bio Butter, 1 Bio Ei

Zutaten Füllmasse: 4 Bio Eier, 250 ml Schlagobers, 200 g Beinschinken,

2 mittelgroße rote Zwiebeln, Prise frisch geriebener Muskat, eine Handvoll Thymian und Majoran; Expertengewürze: Sel de Noirmoutier & Kampot Pfeffer

Zubereitung: Für den Teig erst die Butter weich werden lassen. Alle Zutaten sowie 2 TL Wasser und eine Prise Salz in eine Küchenmaschine geben und zu einem glatten Teig rühren. Mindestens 30 Minuten kaltstellen. Dann kann der Teig ausgerollt und eine passende Backform damit ausgelegt werden. Für die sogenannte Royalmasse erst Eier verquirlen, dann Schlagobers sowie Muskat dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und zur Seite stellen. Rote Zwiebeln schälen, feinwürfelig schneiden, in Olivenöl glasig dünsten und etwas Thymian & Majoran beigeben. Schinken in kleine Würfel schneiden. Schinken und abgekühlte Zwiebeln auf dem Teigboden verteilen und die Royalmasse darüber gießen. Ab in den Ofen für 45 Minuten bei 180 Grad O/U-Hitze. Nach Ende der Garzeit etwas abkühlen lassen. Unbedingt grünen Salat dazu servieren. Auch lauwarm kann die Quiche genossen werden. Es gibt unzählige Varianten der Quiche… auch mal gerne vegetarisch.