Frei nach dem Zitat „Warum in die Ferne schweifen – das Gute liegt so nah“ lädt das Home of Lässig mit einer einzigartigen Magie aus Erlebnis und Erholung zum Urlaub zu Hause. Zehn Sommer-Bergbahnen entführen Familien in mitreißende Fantasiewelten, rufen zur aufregenden Rätseljagd oder locken mit ausreichend Raum zum einfach frei und wild sein.

Spielerisch wandern in Saalbach Hinterglemm

Bringt in Saalbach Hinterglemm Montelino sein Lächeln zurück oder helft Kodok bei der Suche nach seinen wertvollen Zauberutensilien. Ganz nebenbei warten ein Gipfelspielplatz am Schattberg und Zwölferkogel, neue Spielstationen beim Speicherteich Rosswald sowie der Learn To Ride Park auf euch.

Sinne neu erleben in Leogang

Entdeckt im Sinne Park über 30 Spielstationen mit allen Sinnen. Der Berg der Sinne lockt außerdem mit Leos Spielewanderweg und Rätseljagd, der Klangrodelbahn, der Mega-Seilrutsche Flying Fox XXL oder dem Mini-Bikerparadies Riders Playground. Das Wochenprogramm für Kinder lässt zudem keine Langeweile aufkommen!

Auf den Spuren der Wissenschaft in Fieberbrunn

Erobert in Timoks Wilder Welt gemeinsam Wasserspiele, Timoks Alpine Coaster, den Wackelpudding oder den neuen Entdecker-Checker-Pfad. Während sich Balancekünstler im Waldseilgarten ausleben, fühlen sich Beobachter und Forscher auf dem digital-alpinen Rundwanderweg Museum goes Wild wohl.

Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Wanderspaß statt Frustmarsch und Naturerlebnis statt Medienkonsum – auf Österreichs lässigsten Familienbergen steht entspannte Quality Time mit der Familie im Fokus. Dies garantiert auch das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“.