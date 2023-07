Wow, hat der Kurven

Peugeot selbst spricht von einem stilvollen Auto, dass weder SUV noch Limousine ist. Allerdings tritt beim 408er der Stil eindeutig hinter die Sportlichkeit zurück. Die Front erinnert entfernt an amerikanische Sportwägen, nur der große Kühlergrill deutet klassische französische Eleganz an. In der Topversion ist dieser in Wagenfarbe lackiert, was zusammen mit den schmalen Frontscheinwerfern unglaublich stimmig wirkt. Der einzige Makel an der Front sind die massiven Plastikeinsätze bei den Tagfahrlichtern. Sie passen aber zu den 20 Zoll Alufelgen MONOLITH, die Peugeot optional dazu anbietet. Das Heckdesign mit flacher Heckscheibe, den Dachaufsätzen und den Löwenklauen-artigen Schlussleuchten gefällt sofort. Die hochgezogene Stoßstange wirkt bullig und durch den unlackierten Kunststoff, kann sie auch mal einen Kratzer wegstecken, ohne gleich getauscht werden zu müssen. Ein schöneres Hinterteil hat man in dieser Klasse noch nicht gesehen.