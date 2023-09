IDeales Facelift

Der ID3 bekommt sein erstes Facelift und damit ist er erwachsen geworden. VW hat sich die Wünsche der Kunden zu Herzen genommen, verbessert wo es notwendig war und behalten, was vorher schon gut war.

Der 3er ist das erste Modell der brandneuen ID-Familie, das ein Facelift erhält und das neue Design lässt auf den ersten Blick erkennen, dass er eine Spur „golfiger“ geworden ist, jung und aerodynamisch. Innen passen die Materialien nun wirklich zum Preis und vermitteln jung gebliebene Wohlfühlatmosphäre. Die Software und die teilautonomen Assistenten wurden verbessert und dank dem E-Motor hat er einen schönen Antritt. Aber nun mal eins nach dem anderen…

Sanft getuntes Äußeres

Gerade bei der Front hat sich einiges getan, die Kunststoffabdeckung hinter der Motorhaube ist endlich Geschichte, dafür verfügt diese über sportliche Längssicken. Die neuen seitlichen Lufteinlässe in der Stoßstange sorgen für bessere Aerodynamik und sehen gleichzeitig echt schnittig aus. Blickt man auf das Heck des kleinen ID, zeigt sich ein unauffällig neues Design der Heckleuchten, die das Elektromobil noch breiter wirken lassen.

Jetzt stimmt der Innenraum

Spricht man vom Innenraum, muss man eigentlich mit dem langen Radstand beginnen, dieser beträgt 2,77 Meter – das ist in der Kompaktklasse eine wirkliche Ansage, dadurch, und weil vorne kein Motor verbaut ist, gewinnt man unglaublich viel Platz in der Fahrgastzelle. Wie die Produktdesigner in Wolfsburg mit der Kritik am Interieur umgegangen sind, ist wirklich vorbildlich. Weiche Kunstleder- und Kunststoffapplikationen lassen jetzt Wohlfühlatmosphäre aufkommen, das Innenleben ist jung und fresh. Alle Materialien sind nachhaltig und vegan. Die Cockpitverkleidung stammt aus recyceltem Kunststoff. Auch schön ist, dass die Mittelkonsole nun serienmäßig verbaut ist, zu wünschen bleibt, dass sie in Zukunft größer wird.