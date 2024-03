Zusammen scheitert man leichter

Ihr kommt gerade von eurem ersten Auftritt nach einem Monat „Restaurant“-Pause. Wie habt ihr den Februar verbracht? Getrennt voneinander?

Simon Schwarz: Ja, teilweise, aber nicht den ganzen Februar.

Manuel Rubey: Es war eine so lange Trennung, wie schon lange nicht mehr.

Simon, du hast in der Zwischenzeit einen Film gedreht?

S: Der Film ist noch nicht fertig gedreht, ich bin gerade dabei. Ein österreichisch-slowakisch-deutscher Kinofilm.

Manuel, du wolltest in der Zwischenzeit zum Schreiben nach Triest?

M: Das hatte ich vor, aber dann aus Antriebslosigkeit nicht gemacht. Ich war in Berlin und habe wirklich seit langer Zeit wieder mal fast drei Wochen frei gehabt. Das war auch mal spannend.

S: Aber wir haben schon besprochen, das wird in Zukunft nicht mehr vorkommen.

Nun geht es intensiv weiter, Termine sind bis April 2025 fixiert, ausverkauft bis in den Herbst hinein, teilweise zwei Auftritte an einem Tag. Wie geht es euch bei diesem Gedanken daran?

S: Gut! Und wir arbeiten daran, dass es so bleibt. Wir sitzen nach jeder Vorstellung da und überlegen, was machen wir beim nächsten Mal besser? Wir lieben die Abwechslung, wir lieben es, nach vorne zu kommen, wir lieben es zu sagen: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

Was hat euch zu „Das Restaurant“ inspiriert? Wie ist die Idee dazu entstanden?

M: Wir hatten noch viele andere Ideen und tatsächlich war es, wie so oft, relativ banal: Du hast einen Premierentermin und dafür musst du einen Titel und einen Pressetext liefern. Wir hatten gerade die Idee: Was würden wir denn machen, wenn’s mit der Schauspielerei nicht mehr klappt? Dann bleibt dir nicht viel übrig. Herzchirurgen werden wir keine mehr. Und dann gibt es die verwerfliche Idee und die Hybris zu sagen: Ein Restaurant könnten wir eröffnen. Könnten wir natürlich NICHT! Aber wir fanden die Idee spannend, dem Gedanken weiter nachzugehen. Und es war klar, dass wir scheitern. Scheitern ist auch interessant, die Menschen sehen gerne, wenn andere scheitern. Ich finde, das Schöne am gemeinsamen Schreiben ist, dass, wenn man sich entschieden hat, sich die Geschichte schon findet. Es hätte auch eine Geschichte über Raumfahrt werden können, so ist es halt eine Geschichte über ein Restaurant geworden.

Was empfindet ihr als euer Scheitern bisher im Leben?

M: Wie viel Zeit haben wir?

S: Scheitern ist tatsächlich ein wichtiger Teil, um vorwärtszukommen. Scheitern ist ein Motor. Ein berühmter Bergsteiger hat einmal gesagt, nicht die Gipfel, die er erklommen hat, haben ihn vorwärtsgebracht, sondern immer die, die er nicht geschafft hat. Das Scheitern ist es, was dich schlussendlich stark macht. Es ist wahnsinnig wichtig, mit Niederlagen umgehen zu können, um reflektiert zu bleiben und wachsen zu können. Dass man reflektieren kann, ist etwas, was uns Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Das heißt, leider nicht alle, aber eigentlich haben wir in der Veranlagung, dass wir reflektieren können, unser Gehirn könnte das. Dass es viele Menschen nicht tun, ist wieder ein anderes Thema.

M: Ich habe das Gefühl, dass ich viel öfter gescheitert bin, als dass mir etwas gelungen ist. Ich kann nicht über andere Berufe sprechen, aber in unserem müssen wir uns damit einrichten. Es wird immer mehr Absagen und Niederlagen geben als Zusagen, das bringt das System mit sich. Bei jedem Casting ist die Wahrscheinlichkeit gering, die Rolle zu bekommen. Das heißt, die Niederlagen werden nicht weniger, sondern mehr. Deswegen ist es der große Trick – und dann ist es vielleicht doch ein Gelingen in all dem Scheitern – wenn man Wege findet, mit einer Heiterkeit und Fröhlichkeit durchzugehen. Und es hilft, finde ich, wenn man dies mit Menschen tut, die man sehr mag.

S: Da scheitert man leichter. Es gab auch heute bei der Vorstellung Stellen, an denen wir gescheitert sind. Das tun wir ständig, das ist Teil von uns und damit muss man lernen, zurechtzukommen.

M: Ich habe Teenager-Kinder zuhause, es passieren keine drei Schritte, ohne dass ich scheitere.

„Das Restaurant“ war in kürzester Zeit ausverkauft, Zusatztermine folgten… die Kritiker loben euch in den Himmel. Wächst dadurch der Druck, bei nächsten Projekten alleine ebenso erfolgreich zu sein?

S: Man muss ja prinzipiell nicht wieder was alleine machen. Es steht nirgends geschrieben und ist gesetzlich nicht vorgegeben, dass man nach einem Doppelprogramm wieder alleine arbeiten muss.

Es wird künftig also mehr von euch gemeinsam geben?

S: Es wird noch einiges von uns zusammen geben! Verschiedenstes: Wir machen ja unseren Podcast, den darf man nicht vergessen! Das Nächste, das sozusagen „on air“ geht, ist unser Live-Podcast: Jeder Auftritt ist ein Einzelstück, ein jeder wird anders sein. Das ist Improvisation pur, fast zwei Stunden durchgehend. Da erlebt man uns zwei Stunden ohne Netz. Das ist wirklich ein Risiko. Daran kann man tatsächlich scheitern.

Und das Publikum kann live zuschauen!

S: Das ist etwas Besonderes, denn, wer macht schon so etwas. Es machen natürlich einige einen Live-Podcast, die sind aber redaktionell wahnsinnig gut vorbereitet. Wir bereiten uns auch vor, aber wir sind keine Journalisten, wir reden über keine aktuellen Themen und wir haben auch keinen Crime-Podcast, für den wir uns einen Fall recherchieren. Wir müssen uns irgendetwas zusammenschustern und das muss unterhaltsam sein. Ich finde, es ist schon ein Risiko. Da können wir wirklich auf die Goschn fallen. Wenn die Leute sagen, für die zwei Trottel hab ich Geld ausgegeben, war das fad! Dann ist es ganz schnell vorbei mit den ausverkauften Terminen.

Wie wirkt sich die derzeit so enge Zusammenarbeit auf eure Freundschaft aus?

M: Ich glaube, es ist ein Glücksfall und auch ein Vorteil des Älterwerdens, dass man stilsicherer wird in der Partner-Wahl. Ich habe immer versucht, mit Menschen, die ich auch mochte, zusammenzuarbeiten. Ich möchte da auch keinen Vergleich ziehen, aber ja, es hat eine Form von Friktionsfreiheit… Ich kann mich wirklich an keinen Konflikt erinnern. Ich kann mir auch fast keinen ausmalen und das ist schon sehr angenehm. Es wird eigentlich immer schöner.

S: Wir können unterschiedlicher Meinung sein und dann hören wir uns gegenseitig unsere Argumente an, man entscheidet sich und es ist gut.

Was habt ihr gemeinsam und was unterscheidet euch?

M: Gewisse Werte haben wir gemeinsam, ganz klassisch, was wichtig ist im Leben: Respekt, Feminismus. Fragen, die gesellschaftspolitisch vielleicht wichtig sind. Da sind wir uns, ohne dass wir groß darüber reden müssen, total einig.

S: Das hört man glaub ich, auch im Podcast immer wieder raus.

M: Es gibt aber auch total viele Unterschiede. Ich bin wahrscheinlich eher derjenige, der zwei Schritte zurückgeht und sich eine Situation erst einmal aus der Ferne anschaut; du Simon, gehst mitten rein.

S: Ich lauf mitten rein und schau drinnen, was ich machen kann. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir im Tumult sind. Kann man den von innen sprengen? Auch, wenn wir in einer Fußgängerzone oder Begegnungszone über die Straße gehen und Autos kommen. Ganz klar, der Fußgänger hat Vorrang, so steht es im Gesetz, der Autofahrer oder der Radfahrer ist oft anderer Meinung. Der Manuel geht lieber den Schritt zurück, ich suche die Konfrontation mit drei Tonnen.