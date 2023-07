Zeitloser Appell für Humanität

Was den Komponisten mit dem Werk verbindet, ist, dass auch er seiner Heimat beraubt wurde, nachdem Paris von den Nazis besetzt wurde und er 1941 in die USA emigrieren musste. Geboren wurde Martinů 1890 im böhmisch-mährischen Grenzland, 1923 ging er nach Paris, wo er sich mit der französischen Musik in ihrer Klarheit, Ordnung und Balance vertraut machte und in Kontakt mit Igor Strawinsky und dem Jazz kam. In den 1930er Jahren wurde sein kompositorisches Schaffen vom Neoklassizismus beeinflusst. Martinůs Kompositionen weisen ein starkes musikalisches Erbe auf, indem er tschechisch gefärbte Rhythmen und Melodien sowie böhmische Weisen in sein Schaffen einfließen lässt.

Generationenwechsel

Intendant Markus Hinterhäuser verantwortet die Oper einem jungen Team und setzt damit auf eine neue Generation: Simon Stone führt Regie und kehrt nach seinen eindrucksvollen Inszenierungen von Reimanns „Lear“ (2017) und Cherubinis „Médée“ (2019) zu den Salzburger Festspielen zurück. Stone wurde 1984 in Basel geboren, studierte am Victorian College of the Arts in Melbourne und arbeitete in den darauffolgenden Jahren als Regisseur, Autor und Schauspieler in Australien. 2011 wurde er Hausregisseur am Belvoir St Theatre in Sydney. Auch an europäischen Theater- und Opernhäusern erarbeitete Stone in den letzten Jahren zahlreiche Produktionen, die mehrfach mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet wurden.

Seit der 1985 geborene Maxime Pascal im Jahr 2014 als erster Franzose den Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award gewann, trat er bereits mehrfach bei den Salzburger Festspielen auf, zuletzt mit einer konzertanten Aufführung von Wolfgang Rihms „Jakob Lenz“. In diesem Festspielsommer dirigiert er erstmals eine szenische Opernproduktion bei den Salzburger Festspielen und steht damit erstmals am Pult der Wiener Philharmoniker. „Das ist ein Traum, der wahr wird. Ich bin äußerst dankbar, dass Markus Hinterhäuser mir die Möglichkeit eröffnet hat“, erzählt Pascal bei einem Interview und sieht seine Aufgabe darin, „das Publikum genau das hören zu lassen, was die Intention von Martinů und Kazantzakis war.“

Absolutes Klangerlebnis

Von der „Griechischen Passion“ existieren zwei Versionen, in Salzburg kommt heuer die sogenannte „Zürcher Fassung“ zur Aufführung, nicht jedoch in der deutschen Übersetzung, sondern im englischen Original. „Die Zürcher Fassung ist stringenter und wirkungsvoller, die Geschichte wird geradliniger erzählt, und die Farben und das „Parfum“ der Partitur sind darin konzentrierter“, führt der junge Maestro Maxime Pascal aus. Er gliedert den Chor in zwei Gruppen: jene der Dorfbewohner, die auf der Bühne sesshaft ist und jene der Flüchtlinge, die aus der Ferne ankommt und im Verlauf der Handlung beweglich bleibt, um sich am Schluss der Oper wieder zu entfernen. Um die Wirkung des Chors noch zu verstärken, kommt der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor hinzu, der als Symbol für die neuen Wurzeln der Flüchtlinge steht.