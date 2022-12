Zukunft Autonome Mobilität

Unser klassisches Verständnis von Mobilität ist so stark im Wandel, wie noch nie in der Geschichte des Massenverkehrs. Fahrzeuge übernehmen immer mehr Fahraufgaben, nehmen ihre Umgebung wahr und tauschen Over The Air Daten aus. Doch wie weit ist der Megatrend zum autonomen Fahren wirklich fortgeschritten und welche Gefahren und Chancen bietet er?