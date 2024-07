The Next Big Thing

Von Audi ist man solide Technik gewohnt, sei es bei den Motoren, dem Fahrwerk oder den digitalen Cockpithelfern – auf die Ingolstädter ist Verlass. Ebenso konnte man sich darauf verlassen, dass sich neue Audis nicht massiv von den alten Modellen unterscheiden. Das war für Gebrauchtwagenfahrer ein großer Vorteil, denn niemand konnte die Modellgeneration wirklich erkennen. Mit dem neuen Q6 e-tron sind diese Zeiten endgültig vorbei.

Außen Audi, innen neu

In der Linienführung ist der elektrische Q6 e-tron ein echter Audi. Die Front ist markanter, das Exterieur weist keine Schwächen auf. Die stark ausgestellte Schulterlinie bricht das Licht und lässt die Radkästen bulliger erscheinen. Durch die schwarzen Einlässe über den Seitenschwellern wirkt er massiver als seine Brüder aus der Q-Reihe – ein ehrliches Statement bei einem Leergewicht von 2430 Kilogramm.

Technisch setzt Audi im Q6 e-tron Maßstäbe. Vorne gibt es optionale Matrix-LED-Tagfahrlichter mit personalisierbarer Lichtsignatur aus 61 Pixeln, hinten dreiteilige OLED-Rückleuchten, die z.B. Warndreiecke darstellen können und ansonsten elegant funkeln. Audi nennt das Kommunikationslicht. Auch die Ambientebeleuchtung im Cockpit fungiert als interaktiver Helfer und zeigt bei Gefahr optische Impulse oder den Ladestand beim Stromtanken an.

Im Inneren dominiert das mächtige Panorama Display: es enthält ein 11,9 Zoll Digitalcockpit und einen 14,5 Zoll Infotainment Bildschirm. Die ikonischen Konturen des Audi-Kühlergrills finden sich im Curved Display und der Lenkradabdeckung wieder, was ein einheitliches Design schafft. Das Cockpit wirkt so endlich modern und komplett aufgeräumt. Audi geht bei den Tasten einen hybriden Weg: Sie haben noch einen Druckpunkt, viele reagieren aber schon auf Touchgesten, so macht man es jedem recht.

Porsche-Bruder

Der Q6 e-tron teilt seine Plattform mit dem neuen Porsche Macan Electric. Das merkt man sowohl bei sportlicher Fahrt als auch an der Ladesäule. Der 100 kWh Akku im Unterboden verfügt über moderne 800-Volt-Technik und kann mit bis zu 270 kWh geladen werden. Falls die Ladesäule das nicht hergibt, teilt die Software den Akku in zwei 400-Volt-Pakete und ermöglicht so Schnellladen bis 135 kWh. In der Einstiegsversion gibt es den Q6 e-tron mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor an der Hinterachse. Bei der Quattroversion kommt vorne ein Asynchronmotor hinzu. Das Fahrverhalten bleibt trotzdem hecklastig und agil. Audi hat erkannt, dass Rekuperieren das neue Gangschalten ist, und bietet fünf Stufen, vom One Pedal Drive bis zum Segelmodus, so lässt sich jede Fahrt optimal energiesparend bewältigen. Das Businessmodell des e-tron verfügt in der höchsten Motorisierung über 387 vollelektrische PS, beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 und ist auch damit nahe am Porschebruder dran. Beim Preisduell der Brüder hat Audi aber klar die Nase vorn. Der Q6 e-tron ist definitiv das „Next Big Thing“, hier steigt man schon heute in die Zukunft von Audi ein.