Zeichnen mit Minutehead

„Wenn ich ein Blatt Papier und einen Stift habe, bin ich sofort in meinem Element. Was ich wunderbar am Zeichnen finde, ist, dass die Zeit so schnell vergeht. Denn wenn ich zeichne, kann ich alles andere ausblenden. Ich finde unter anderem auch, dass es in irgendeiner Form eine gute Therapiemethode ist. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann zeichne ich immer. Aber natürlich auch wenn es mir gut geht. Damit kann man so viel ausdrücken, das ist ähnlich wie in der Musik. Es ist einfach ein Gefühl von Freiheit und Heiterkeit“, erklärt Laurenz seine Faszination am Zeichnen. Im Artikel gibt er die besten Tipps wie man eine gute Zeichnung entsteht:

Alles beginnt mit einer Idee, dann schnappt man sich Blatt und Bleistift und beginnt zu skizzieren. Man kann am Anfang abpausen. Dann nimmt man sich einen Bogen Seidenpapier und legt los. Wenn einem das zu einfach ist, kann man sich seine Motive auch einfach neben sich legen und es so abzeichnen. Es gibt bei Gesichtern zum Beispiel einen kleinen Trick. Man kann sich als Hilfestellung das Gesicht mit Kreisen beziehungsweise Ovalen erarbeiten. Ein großes Oval ist der Kopf, dann kann man sich das Kinn, das am unteren Ende des Ovales liegt, vornehmen. Dann die ganze Kopfform ausarbeiten und kleinere Ovale für Nase, Augen und Mund vorskizzieren.