Das Gift erkennen

Nur wer das Gift kennt, kann das richtige Gegengift finden, sagt die Medizin. Gerade in toxischen Beziehungen ist es besonders schwierig zu erkennen, dass man überhaupt in einer solchen lebt. Hier geben die Autorinnen den wertvollen Rat, für sich zu überprüfen, ob man sich in der Beziehung sicher und geborgen fühlt. Wenn ein Streit die Gefühle füreinander nicht im Innersten erschüttert, befindest man sich in einer sicheren, nährenden Beziehung. Ein eher schlechtes Zeichen ist eine Beziehung, in der man nicht mit und nicht ohne den Partner kann. Auseinandersetzungen entstehen aus Kleinigkeiten heraus und eskalieren dann oft völlig, beide finden keine kommunikativen Ebenen, um das Problem zu lösen, es folgt Stille oder räumliche Trennung. Nach einiger Zeit hält es ein Partner nicht mehr aus und kommt zurück, das Problem bleibt aber ungelöst, das aufbrausende Verhalten besteht weiter und die Spirale dreht sich wieder und wieder im Kreis und verschlimmert sich langsam. Oft ist es so, dass es in toxischen Partnerschaften einen sehr dominanten Mann und eine zurückhaltende Partnerin gibt. Wenn man beginnt, sich selbst die Schuld am Verhalten des Partners zu geben und seine eigenen Tätigkeiten an der Reaktion des anderen abzuwiegen beginnt, deutet das verstärkt auf eine toxische Beziehung hin, aus der man sich befreien sollte.