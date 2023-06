Gesunde Ernährung ≠ Vegan

Schön und gut, Veganer ernähren sich zumindest in Hinblick auf Vitamine und Mineralstoffe mehr als gesund. Allerdings fehlt der Diät ein wichtiger Baustein, nämlich Fleisch und damit essenzielle Fette. Wir benötigen jede Menge Proteine, um gesund zu bleiben, Fleisch verfügt über alle essenziellen Aminosäuren und hat eine höhere Bioverfügbarkeit für den Körper. Man müsste circa 1,5 bis 2 Mal so viel Tofu oder die 2 bis 3-fache Menge an Bohnen oder Linsen essen, um mit einem schönen saftigen Rindersteak gleichauf zu sein. Gleichzeitig gehören zur veganen Ernährung auch jede Menge Kohlenhydrate in Form von Reis und Getreide. Unsere steinzeitlichen Vorfahren vollbrachten täglich sportliche Höchstleistungen und kamen trotzdem ohne moderne Getreidezüchtungen aus. Mehr als genug Kohlenhydrate finden sich in Obst. Wer die Nussschnecke aber nicht gegen einen saftigen Pfirsich oder eine süße Dattel eintauschen möchte, der muss auch die Konsequenzen tragen. Getreide und Reis enthalten jede Menge Polysaccharide, zu Deutsch „Vielfachzucker“ und wenn schon Zucker nicht gesund ist, was ist dann ein Vielfaches davon? Getreide und auch Hülsenfrüchte enthalten große Mengen an Lektinen – giftige Proteine, mit denen sich die Pflanze davor schützt, gegessen zu werden, diese verursachen das sogenannte Leaky Gut Syndrom (google es hier, es wird dir keine Freude bereiten). Zusätzlich ist gerade Getreide voll mit Gluten. Den Besserwissern, die jetzt stolz behaupten, Hafer wäre glutenfrei sei gesagt, dass Hafer zwar keinen Gluten aber ähnliche Stoffe enthält – es wird dadurch nicht besser. Egal ob du eine Unverträglichkeit hast oder nicht, Gluten ist schwer verdaulich, lässt sich im Darm nur sehr schwer aufspalten und zu viel davon bedeutet systemische Entzündungen und im schlimmsten Fall eine Autoimmunerkrankung. Milch spielt in derselben Liga, wenn auch bei weitem nicht so schlimm. Aber es gibt unzählige Menschen, bei denen eine minimale Laktoseintoleranz besteht, die über die Jahre ebenfalls zu chronischen Darmbeschwerden führt. Wer nicht ganz auf Milch verzichten kann, darf aber zu hochwertigem Joghurt und gereiftem Käse greifen. Auch wenn unsere Steinzeitbrüder gut ohne über die Runden kamen. Wer sich hier gescheit einlesen möchte, der muss auf den englischsprachigen Buchmarkt blicken. Unsere Buchempfehlung ist ‚The Paleo Solution‘ von Robb Wolf.