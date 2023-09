Schöne und gesunde Beine

Dr. Niklas J. Spitzer eröffnet ab Herbst eine neue Praxis mit dem Fokus auf Venenerkrankungen und bringt seine langjährige Expertise nach Salzburg. Schon im Rahmen seiner Gefäßausbildung verbrachte Dr. Spitzer viel Zeit am Uniklinikum Salzburg, nun ist er zurück in seiner Lieblingsstadt. Im MEDICENT Maxglan wird Dr. Spitzer nach Vereinbarung ordinieren. Seine Expertise liegt in minimalinvasiven Behandlungen, die ein maximal haltbares und ästhetisches Ergebnis erzielen. Die Untersuchung erfolgt via Ultraschall, dem Goldstandard bei Venenabklärung und Thrombosen. Um ein langfristiges und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen, kombiniert Dr. Spitzer verschiedene moderne Methoden wie Mikroschaumverödung, endovenöser Lasertherapie, Venenkleber und minimal invasive Eingriffe. Alles in der Praxis oder im privaten OP.

Terminvereinbarungen sind per Telefon unter 02742-32307 oder bequem online möglich:

www.venenfacharzt.at