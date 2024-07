Wertschöpfung durch Wertschätzung

Um zu verstehen, nimmt Bodo Janssen sein Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit, erzählt von seinem Einstieg ins Familienunternehmen, vom Flugzeugabsturz, der seinem Vater viel zu früh das Leben kostet und seinen Management-Strategien. Strategien, die wohl für wirtschaftlichen Erfolg sorgen und hochtrabende Zukunftspläne ermöglichen sollen.

Gut und schön – nur die Mitarbeiter spielen nicht mit. Hohe Krankenstandsquoten, enorme Fluktuation, die Suche nach neuen Mitarbeitern gestaltet sich mehr als schwierig. Und der Erfolg ohne die passenden Mitarbeiter erst recht.

Eine Mitarbeiter-Befragung präsentiert dem jungen Bodo Janssen schließlich die Rechnung für seinen Management-Stil, der sich nur um Zahlen, Prozesse und Ergebnisse dreht, und spiegelt die extreme Unzufriedenheit der Mitarbeiter wider, insbesondere die Unzufriedenheit mit dem Chef: „Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Janssen.“

Kurswechsel

Damit ist ein Tiefpunkt erreicht. Ein Punkt, der Bodo Janssen zu jenem radikalen Kurswechsel veranlasst, der wohl der extremsten Kehrtwende in der Führungskultur entspricht.

Ein Kurswechsel, der Wirkung zeigt: Heute liegt die Krankenstandsquote unter einem Prozent, die Fluktuation der Mitarbeiter ist verschwindend gering, zum Leidwesen der vielen Bewerber, für die es mittlerweile eine Warteliste gibt, nicht zuletzt hat sich der Umsatz der Unternehmensgruppe verdreifacht.

Was sich liest wie ein modernes Märchen, lässt sich mit Zahlen und Fakten belegen, Bodo Janssen ist kein Magier, seine Geschichte kein Fantasiegespinst. Schonungslos ehrlich und mit einer gesunden Portion Selbstironie beschreibt er seinen Weg. Einen Weg, der noch lange nicht zu Ende ist, auch bekannt als Upstalsboom-Weg vom wirtschaftlich geprägten zu einem menschen- und werteorientierten Unternehmen.

„Aber der Erfolg ist nicht mein Verdienst“, gibt Janssen sich bescheiden: „Ich bin stolz auf unser Tun und dankbar für das Erreichte.“ Dankbar den Mitarbeitern, die er in den Fokus stellt. Denn wie er heute weiß: Jeder einzelne zählt in seiner Einzigartigkeit.

Die stille Revolution

Diese (und andere) Erkenntnisse gewinnt Bodo Janssen ausgerechnet im Kloster. Frustriert vom Negativ-Feedback der Mitarbeiter stellt er sich die Frage „Wie schaffen die es, dass Mönche ein Leben lang in einer Abtei bleiben?“ Erste Impulse findet er in der Führungsliteratur von Friedrich Assländer und dem Benediktiner Pater Anselm Grün. Über anderthalb Jahre hinweg ist Bodo Janssen regelmäßig zu Gast im Kloster und taucht in den Seminaren des „Teams Benedikt“ ein in die Welt der Führungsqualität, macht sich bereit für einen Wandel – seiner selbst und der Unternehmensgruppe.

Die Schritte zum Wandel

Wandel ist notwendig, denn Wandel bedeutet Wachstum. Wandel bedeutet nicht, dass alles Bisherige schlecht, falsch oder nichtig war. Der Wille, alles anders zu machen, kann nur Widerstand erzeugen! Wandel hingegen verbindet die Würdigung des Bestehenden mit dem unbedingten Willen zur Weiterentwicklung.

Die Frage nach dem Sinn

WIE sich der Wandel vollzieht, ist nicht relevant, solange es keine Antwort auf das WOFÜR gibt. „Das WIE ergibt sich aus der Antwort nach dem WOFÜR, aus dem Sinn“, so Bodo Janssen und zitiert Viktor Frankl, den Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse: „Wer ein starkes WOFÜR hat, erträgt fast jedes WIE. Das ist es, was wir bei uns im Unternehmen erleben dürfen. Die Menschen, die sich für etwas einsetzen können, das ihnen als Mensch wirklich wichtig ist, sind dazu in der Lage und bereit, auch schwierige Zeiten auf sich zu nehmen.“

Darum sein Credo: „Wer Leistung will, muss Sinn bieten.“

Jedoch: „Was mich als Unternehmer/Unternehmen begeistert, muss nicht mit dem übereinstimmen, was den Mitarbeiter begeistert. Wir haben drei Sinnebenen, die wir differenzieren:

1. Wofür steht der Sinn des Unternehmens?

2. Was erfüllt den Menschen? „Wir begleiten unsere Mitarbeiter in ihrem Prozess, diese Frage für sich zu beantworten und unterstützen die Menschen dabei herauszufinden, was für SIE wirklich wesentlich ist, um IHREN Sinn im Alltag zu leben, unabhängig vom Sinn des Unternehmens.“ Die Aufgabe der Führung besteht darin, dem Menschen dabei zu helfen, herauszufinden, was ihm als Mensch wichtig ist, um ihm anschließend die Möglichkeit zu geben, sich auch dafür im Unternehmen einzusetzen.

3. Der Sinn des Augenblicks, der die Frage beantwortet: „Wofür ist das nun gut?“ oder „Welche Möglichkeit ergibt sich jetzt für mich in dieser Situation?“ Mit der Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Augenblicks unterscheiden wir ganz einfach darin, ob Menschen an einer Krise zerbrechen oder daran wachsen. Wer jeden Augenblick des Lebens als Möglichkeit versteht, sich zu entwickeln, der erkennt auch den Sinn in einer Situation.

Man muss die Menschen darüber erreichen, was für SIE Sinn hat: Wie kann ich einem Menschen das Gefühl geben, nicht nur beschäftigt, sondern gebraucht zu werden? Die Orientierung am Sinn ist allgegenwärtig und unbegrenzt, wohingegen die Orientierung an Zielen eine zeitlich begrenzte Befriedigung bringt. Ein Grund, warum Mitarbeiterbindung in Form von Boni, Benefits etc. in Zeiten wie diesen auch nur kurzfristig funktioniert. Nach drei Monaten ist das Gewonnene bereits normal, die Suche geht weiter, nach dem „Mehr“. Es ist Führungsaufgabe, dies zu durchbrechen.