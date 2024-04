Vorsicht vor Betrugsmaschen!

In einer digitalisierten Welt, in der Technologie nahtlos in unser tägliches Leben integriert ist, haben auch Betrüger ihre Methoden verfeinert, um ahnungslose Opfer auszunutzen. Die zunehmende Verbreitung von Betrugsmaschen über Telefon, E-Mail, SMS und Messaging-Dienste wie WhatsApp ist ein alarmierender Trend, dem viele Menschen zum Opfer fallen. Doch warum sind diese Phishing-Angriffe so verbreitet?