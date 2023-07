Vielfalt: Terrassenplatten für jedes Ziel und jeden Stil

Wenn es um Vielfalt geht, ist eines in Stein gemeißelt: BWR Ramböck aus St. Georgen. Mit einem Sortiment von mehr als 180 Produkten legt der Salzburger Familienbetrieb seinen Kunden nicht nur bei der Terrassengestaltung eine Welt zu Füßen. Dabei ist die Entscheidung nicht nur eine Frage der Optik. Natürlich soll der Außenbereich zum Stil des Hauses passen. Aber wer von einem echten Wohlfühl-Außenbereich träumt, sollte auch andere Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel: Was mache ich auf der Terrasse und wann nutze ich sie?

Wird der Außenbereich hauptsächlich abends aufgesucht, ist eine dunklere Plattenfarbe ideal, weil sie Wärme speichert und abgibt – was wir uns eher nicht wünschen, wenn die Terrasse tagsüber in der prallen Sonne liegt und genutzt wird. Poolbesitzer setzen auf rutschfeste Platten mit einer weichen Barfuß-Oberfläche, während Menschen, die von einem schweren Jacuzzi träumen, besonders auf die Stärke achten. Auch auf dem Balkon ist die Plattenstärke entscheidend: Wäre doch schade, wenn am Ende die Tür zum neuen Outdoor-Paradies nicht mehr aufgeht, weil die Höhe nicht passt.

Inspiration

Auf der Suche nach der optimalen Lösung empfiehlt sich ein Ausflug in den BWR Ramböck Mustergarten in St. Georgen bei Salzburg. Dort erwartet Sie neben einer kreativ gestalteten Außenfläche von über 2.000 Quadratmetern ganz viel Inspiration für die neue Terrasse oder Pool-Umrandung, vor allem aber ein engagiertes und kompetentes Beratungs-Team.

Willkommen bei BWR Ramböck!