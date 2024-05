„Wohnraum effizient zu nutzen, bedeutet Lebensqualität“

Auf kleinstem Raum

Raumdesignerin Haidacher-Bachmayer empfiehlt deshalb: „Weniger ist mehr. Damit man sich auch in kleineren Wohnräumen gut entfalten kann, ist auf eine gute Balance zwischen genügend Stauraum und ausreichend Freiraum zu achten. Am besten greift man zu multifunktionalen und flexiblen Möbeln, um viel Raum in kleinen Wohnbereichen zu gewinnen.“ Eine ausziehbare Couch, die obendrein noch Stauraum im Inneren bietet, ein Schrank mit ausklappbarem Schreibtisch oder ein bewegliches Regal, das als Raumteiler fungieren kann, sind nur einige Beispiele. Maßgeschneiderte Einbaulösungen mit geschlossenen Regalen liefern genügend Stauraum und lassen keine Ecke ungenutzt. Zusätzlich sollte man gerade in kleinen Wohnungen anstatt vieler unterschiedlicher Möbelstile auf ein einheitliches Design setzen, das bringt Ruhe in die Räume.

Viel Luft im Loft

Große Räume lassen viel Gestaltungsfreiraum zu. Kurze Wege und eine gute Verteilung der Raumfunktionen bringen vor allem Ruhe ins Wohnen. Die Unterteilung in aktive und passive Bereiche durch flexible Raumteilung ist hier ganz wesentlich. Obwohl offene, lichtdurchlässige Raumteiler großen Räumen Leichtigkeit verleihen, bieten raumhohe Regale mehr Stauraum. Am besten sind diese unten geschlossen und oben offen, damit kann alles Mögliche und Unmögliche in ihnen verstaut werden. Große Pflanzen können ebenfalls großartige raumtrennende Elemente sein und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Spielt im Familienloft neben der visuellen auch die akustische Trennung eine Rolle, können Einbauschränke als intelligente Trennwände dienen. Mit der richtigen Schrankanordnung entstehen zusätzliche Abstellräume oder Ankleiden, ohne Wände aufstellen zu müssen. Je größer und offener die Räume, desto praktischer werden Möbel auf Rollen, so lassen sich Regale und Tische ganz nach Wunsch spontan verschieben. Der Esstisch in der Raummitte wird so zum Office Table am Fenster und mit einem mobilen Regal schafft man schnell einen Raumtrenner, um ungestört zu arbeiten, auch wenn die bessere Hälfte gerade Gäste empfängt.

Egal ob kleine Singlewohnung oder luftiges Familieneigenheim, in den eigenen vier Wänden spielt sich ein Großteil des Lebens ab. Homeoffice, Kochen, Paarbeziehung, Entspannen, Spielen, Diskutieren, Lernen und vieles mehr. „Mit einem ganzheitlichen Konzept und guter Planung kann man nicht nur das Bestmögliche aus den Räumen rausholen, sondern es bleibt auch die Freude daran länger bestehen“, ist sich Designerin Patricia Haidacher-Bachmayer sicher: „Die wahre Wohnkunst liegt darin, Räume so zu gestalten, dass sie Lebendigkeit zulassen und trotzdem Ruhe herrschen kann. Gelingt dies, wird aus dem Wunsch nach mehr Effizienz plötzlich eine völlig neue Qualität des Wohnens.“