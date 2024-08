Besonders hervorzuheben ist die Frische der Speisen, die direkt vor Ort zubereitet werden. Besucher können sich von Stand zu Stand schlendern, eine kleine Kostprobe hier und ein neues Gericht dort probieren – und so eine kulinarische Weltreise in der heimischen Umgebung erleben. Neben den zahlreichen Essensständen werden auch eine Vielzahl an Getränken angeboten, die das kulinarische Erlebnis abrunden.

Das Festival findet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, was es besonders einfach macht, mit Familie und Freunden vorbeizuschauen und sich durch die internationalen Köstlichkeiten zu kosten. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Highlight für Feinschmecker, sondern auch ein tolles Erlebnis für alle, die sich für neue Geschmackserlebnisse begeistern.