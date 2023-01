Vorbereitungen für den Pilotbetrieb 2023

Die ersten Testfahrten im Dezember 2022 wurden genutzt, um die Strecke mit der bereits verbauten Sensorik zu vermessen und die daraus gewonnenen Sensordaten zu analysieren. „So hat der Digibus® zu Beginn des Pilotbetriebs im Frühjahr 2023 schon einen Wissensvorsprung und kann die Strecke rascher automatisiert bewältigen“, so der Salzburg Research-Forscher Karnutsch weiter.

Der Bus muss die Fahrstrecke aus mehreren Gründen sehr gut kennen: Im Gegensatz zu einem teilautomatisierten PKW kann das Fahrzeug komplexe Situationen an Kreuzungen sowie Abbiegesituationen an ungeregelten Kreuzungen bewältigen. Bushaltestellen müssen korrekt eingefahren und zum Wiedereinfahren in den Fließverkehr verlassen werden. Das alles erfordert eine detaillierte Kenntnis der Strecke und Umgebung.

Der „Digibus® 2.0“ wird voraussichtlich ab Ende März bis Oktober 2023 als Forschungsfahrzeug in Koppl fahren. Wie auch bei den bisherigen Testfahrten wird weiterhin verpflichtend ein Fahrer bzw. eine Fahrerin an Bord sein, der bzw. die die Funktionen überwacht und die Steuerung jederzeit übernehmen kann.

Salzburg Research verantwortet diesen Pilotversuch in Salzburg im Rahmen des europaweiten Forschungsprojekts SHOW. Der Pilotbetrieb in der Salzburger Gemeinde Koppl richtet sich speziell an Pendler:innen, Tagesausflügler:innen sowie an Tourist:innen. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Projekt Digibus® Austria wird der automatisierte Verkehr zur Anbindung von ländlichen Regionen an intermodale Mobilitätsknotenpunkte erprobt.