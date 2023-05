Egal, ob erster Neuwagen oder zum Umstieg vom Firmenwagen nach der Pensionierung. Ob man die Kinder zur Schule bringt oder jeden Tag in die Arbeit pendelt, den VW Golf kann man nicht als ein Auto der Kompaktklasse bezeichnen, er ist DAS AUTO. Bei den Verkaufszahlen hängt der Golf alle anderen meilenweit ab und die Rabbit Sonderedition überzeugt mit Top-Preis und Top-Ausstattung, ganz ohne Aufschneidereien. So wie wir Österreicher es mögen.

Voll und ganz Österreicher

Den Rabbit gibt es nur in Österreich und er ist keine Erfindung von VW, sondern von Generalimporteur Porsche. Da VW 1978 den Golf in Höchstmotorisierung von 70 PS nicht mehr liefern kann und man sich Sorgen um den Absatz macht, stattet Porsche die schwächeren Golfmodelle einfach besser aus und verkauft diese als Sondermodell „Rabbit“. Erst ist man in Wolfsburg ‚not amused‘ darüber, dass die Salzburger einfach das Logo ändern, doch als die ersten ankommen, ist der Ärger verflogen. Den kleinen Hasen am VW-Heck kennt seither jeder.

Das moderne Kaninchen von heute

Wen der Schneehase von gestern eher wenig juckt, der sollte einen Blick auf das neue Modell werfen. Der Kompaktwagen hat einen sportiven Auftritt mit aerodynamisch flacher Silhouette und der geradlinigen Linienführung, für die VW bekannt ist. Dieser wird durch die serienmäßigen 17 Zoll Alufelgen noch verstärkt. Außen ist Einfachheit ohne Schnickschnack angesagt und der Rabbit beherrscht das „Weniger ist Mehr“-Rezept perfekt.

Vollausstattung inklusive

Bei der Ausstattung des Sondermodells hat sich VW nicht lumpen lassen. So gibt es unter anderem die Sport-Komfort-Sitze ergoActive, ein Keyless Schließ- und Startsystem, verdunkelte Seiten- und Heckscheibe, sowie den modernen Fahrassistenten „Travelassist“. Dass der Rabbit aus den Salzburger Bergen kommt, merkt man auch daran, dass VW gleich ein wohlig warmes Winterpaket mit beheizten Sitzen, Lenkrad und Scheibenwaschdüsen mitliefert, so ist man für die kalte Jahreszeit gerüstet, auch wenn der Hase im Moment noch über grüne Wiesen hoppelt.