Fünf Millionen Euro in neun Jahren – ein ambitioniertes Ziel, aber, wie Albert Schmidbauer erklärt: „Ich denke, es ist wichtig, Ziele zu haben und auch zu signalisieren, dass man große Ziele hat. Wir sind sehr guter Dinge, dass wir dieses Ziel erreichen werden – weil wir generell in der Biogena Gruppe gerne unsere Ziele erreichen.“

Mit derzeit rund 500.000 Euro ist man jedenfalls auf einem guten Weg dahin – eine beachtliche Leistung, nicht nur, wenn man den eher schwierigen Start in Pandemiezeiten miteinrechnet, der viele Projekte wie Charity Veranstaltungen, Auktionen u.s.w. unmöglich machte. 500.000 Euro, die bislang an die sechs Partnerorganisationen gingen, die das Team rund um Albert Schmidbauer und Stefan und Petra Klinglmair mit großer Sorgfalt auserkoren haben. Zusätzlich wurde im Jahr 2022 die Errichtung einer Schule mit knapp 400 Kindern in Rasano zum größten Teil von Biogena finanziert.

Bewusst gewählt

„Bei der Auswahl der Partnerorganisationen war es uns in erster Linie wichtig zu wissen, dass wir aus voller Überzeugung hinter den Projekten stehen können und die Spendengelder dort ankommen, wo sie benötigt werden. Und zwar zu hundert Prozent“, erläutert Stefan Klinglmair und Albert Schmidbauer ergänzt: „Der Schwerpunkt dieser Projekte liegt jeweils in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Bildung für Kinder. Wir glauben, der größte Hebel besteht darin, den Kindern ordentliche Ernährung und Entwicklung sicherzustellen sowie Bildung als Investition in die Zukunft.“

Ein weiteres Kriterium war es, von Beginn an eine gute Mischung aus globalen/internationalen, überregionalen, aber auch aus lokalen Hilfsorganisationen zu finden. „Auch wenn in anderen Ländern viel größere Armut herrscht, ist uns bewusst, dass es ebenso Menschen bei uns vor Ort schlecht geht. Aber egal wo, wir sind an jedem Hilfsprojekt, das wir unterstützen, sehr nah dran, beteiligen uns so gut wir können und fördern sehr gezielt“, so Stefan Klinglmair.

Die Idee vom guten Leben

Die Bereitschaft zu geben und andere zu unterstützen, war in der Biogena Group seit jeher ein wichtiges Thema. Hinter der Gründung der Nutrition for Life Foundation stand nun die Idee, diese Hilfe zu bündeln und ein Charity Programm zu schaffen, in die auch Partner aus dem vielfältigen Netzwerk einzubinden und es möglichst einfach zu machen, Gutes zu tun, sei es im Rahmen von Charity Veranstaltungen, Kunstauktionen u.v.m.

„Wir als Biogena Gruppe stehen ja für Gesundheit und Wohlbefinden. Natürlich gibt es viele Menschen, die davon weit entfernt sind. Mit der Nutrition for Life Foundation möchten wir einerseits etwas zurückgeben und andererseits auch anderen die Möglichkeit geben, Gutes zu tun, ihren Beitrag zu leisten. Mit einem System, in dem sie sicher sein können, dass jeder Euro eins zu eins in geprüfte, handverlesene Projekte fließt“, erklärt Albert Schmidbauer.

Spendenstark

In etwa 90 Prozent aller Gelder wurden bislang direkt von der Biogena Group gespendet, der Rest der Spenden, die bislang an die Fokusprojekte übergeben werden konnten, wurde mithilfe von Charity Veranstaltungen, Kunstauktionen, Tombolas etc. gesammelt. Immerhin soll Nutrition for Life auch für die gesamte Community die Möglichkeit bieten, Gutes zu tun: immer mit dem beruhigenden Wissen, dass jeder Euro dort ankommt, wo er wirklich benötigt wird. Wie jüngst der Tombolaerlös des

3. Biogena Charity Golf Turniers von 11.700 Euro zugunsten des SOS Kinderdorfs Altmünster, der großzügig auf 15.000 Euro aufgestockt wurde.

Weitere Informationen unter www.nutrition-for-life.foundation