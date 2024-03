Auf den Spuren von Paracelsus

Paracelsus gilt als Begründer der modernen Chemie und steht stolz im Mittelpunkt von Website und Infomaterial. Die Veranstalter wollen so darauf hinweisen, dass der Kongress traditionelles Wissen mit der Medizin der Zukunft verbindet. So weist Paracelsus als traditioneller Arzt mit offenem Herzen in ein neues Morgen. Alle Interessierten, die sich informiert für ihre eigene Gesundheit engagieren möchten, sollten sich am 16. und 17. März Zeit nehmen und am besten gleich online ihr Ticket buchen.

Eine Fachtagung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal findet parallel zu den Öffentlichkeitsseminaren statt und die Pausen sorgen für reichlich Zeit zur Vernetzung. Vor allem muss man nicht den ganzen Kongress besuchen, sondern kann sich die Themen herausnehmen, die einem besonders am Herzen liegen, erklärt Kieferorthopädin Wolf: „Alle Module sind einzeln buchbar, und schon ab 25,00 Euro kann man dabei sein. Wer sich keinen Vortrag entgehen lassen möchte, bezahlt trotzdem nicht mehr als 280,00 Euro für alle Vorträge.“ „Auch Spontanbesucher sind herzlich willkommen, müssen sich dann aber mit eventuell verfügbaren Restplätzen zufriedengeben“, ergänzt Walter Wührer.

Das gesamte Organisationsteam, das Zentrum für Visionen sowie die SALZBURGERIN und der SALZBURGER freuen sich auf dieses einzigartige Gesundheitsevent für Salzburg am 16. und 17. März.