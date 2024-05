Inline 6 on Tour

Unser Testwagen ist der 3,3 Liter e-Skyactiv. Ein 6 Zylinder-Diesel-Reihenmotor, der beim Anlassen kräftig schnurrt. Das Schöne am 6-Zylinder ist definitiv sein großer Hubraum und seine erhöhte Laufruhe, die vor allem bei höheren Geschwindigkeiten Vibrationen und Motorgeräusche minimiert. Damit man auch mit 3,3 Litern Hubraum noch der aktuellsten CO2-Verordnung nachkommen kann, verbaute Mazda einen Mini-Elektromotor, der beim Anfahren und Beschleunigen hilft. Das macht der CX-60 wirklich gut, er hängt satt am Gas, auch wenn die typische Hybridsekunde beim Beschleunigen immer da ist. Mit nur 200 PS hat er genügend Reserven, sogar am Rossfeld hatte ich nie das Gefühl untermotorisiert zu sein. Wer öfters mal einen Hänger zieht, sollte aber auf jeden Fall eine andere Motorisierung wählen. Erhältlich ist der Mazda nur mit stufenlosem 8-Gang-Automatikgetriebe, in unserer Motorisierung treibt das nur die Heckräder an. Alternativ kann man aber mit den Schaltwippen hinter dem Lenkrad übernehmen, macht auch Sinn, wenn man sportlicher unterwegs sein möchte. Den Sport Mode kann man übrigens getrost vergessen, ich habe im Test nie das Gefühl, dass dieser eine andere Fahrdynamik als der Normal Mode bietet. Die Fahrmodi werden erst mit der 254 PS Allradvariante oder dem Plug-In-Hybrid wirklich interessant. Das Fahrwerk ist solide, aber nicht unbedingt sportlich, denn wer im CX-60 unterwegs ist, will entspannt ankommen. Was die Entspannung dämpft, sind die zahlreichen Assistenten, die etwas zu oft Alarmsignale von sich geben, egal ob beim Spurwechsel oder wenn man mal kurz nicht nach vorne schaut. Dafür ist der Adaptive Tempomat absolut angenehm und tut verlässlich seine Arbeit. Vor allem beim Parken macht sich der große Wendekreis von 11,7 Metern bemerkbar, mit den optionalen 360-Grad-Kameras fährt man aber sicher in jede Parklücke. Da die Türen über die Seitenschweller reichen, muss man beim Aussteigen auf den Randstein achten. Der Mazda CX-60 ist ein ideales Auto für Langstrecken, der seine über zwei Tonnen mit nur 6,3 Litern (unser Testwert) über Stadt und Land bewegt. Wer sparsam fährt, kommt anscheinend auf unter sechs Liter, aber das ist nur Hörensagen. Egal wo die Reise hingeht, mit dem Mazda SUV kommt man überall relaxed an.