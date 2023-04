Inwiefern hebt sich das Programm von den Programmen der Vorjahre ab?

Was macht es speziell?

Ich glaube, was das Programm der Salzburger Festspiele so speziell macht, ist die unglaubliche Vielfalt in den drei Sparten. Wir freuen uns dieses Jahr auf 179 Aufführungen in Oper, Schauspiel und Konzert sowie 34 Vorstellungen im Jugendprogramm jung & jede*r. Das andere ist der thematische Rahmen. Unser Intendant Markus Hinterhäuser hat dem Programm dieses Jahr ein Zitat aus Shakespeares Hamlet vorangestellt, „Die Zeit ist aus den Fugen“, als Spiegel dessen, was in unserer Welt derzeit passiert. Dieses Verhandeln der großen Themen auf der Bühne, das Auseinandersetzen mit Macht und Gier, mit Liebe und Hass, mit Verachtung, mit dem Älterwerden macht das Festspielprogramm so vielseitig.

Ich glaube, gerade wenn die äußere Welt so hektisch, so unsicher, so volatil ist wie im Moment, ist die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen, sich – sei es im Theater oder in der Oper – mit diesen Themen auseinanderzusetzen, besonders wichtig, um diese Ereignisse auf eine ganz andere Art und Weise zu reflektieren und zu verarbeiten.

Das Schöne an Salzburg ist, dass es nicht alleine das Offensichtliche anbietet – und bei Neuem, Ungesehenem gibt es durchaus auch Reibung: Es ist das, was am Ende im Herzen und in der Seele nachhaltig anklingt.