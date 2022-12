Die Medizin der Alpen

Es ist ein wahrer Segen, dass sich in den entlegensten Tälern des Alpenraumes altes Heil- und Kräuterwissen bis in die Gegenwart bewahren konnte. In diesen ländlich geprägten, unwegsamen Gegenden herrschten in vergangenen Jahrhunderten beschwerliche Lebensumstände, die Menschen waren durch die Abgeschiedenheit und spärliche Mobilität komplett auf sich selbst gestellt und entwickelten aus der Not ein eigenständiges medizinisches Heilverständnis.

Der Wiener Pharmazeut Arnold Achmüller, geboren 1982 in Südtirol, beschäftigt sich als erfolgreicher Buchautor seit vielen Jahren mit der traditionellen europäischen Medizin des Alpenraums. „Ich kam erstmals über meine Großmütter, die beide ein reiches volksmedizinisches Wissen hatten, mit der alpinen Volksmedizin in Kontakt“, erklärt Achmüller seinen frühen Zugang zur Alpenmedizin. „Während meines Pharmazie-Studiums vertiefte ich mein Wissen durch das Studieren alter Quellen wie bäuerlicher Rezeptbüchlein. Mich fasziniert nicht nur die Vielzahl an eingesetzten Heilpflanzen, sondern auch das umfangreiche Repertoire an Heilmethoden und Hausmitteln.“