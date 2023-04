Auf den Spuren des

Franz von Assisi

Majestätisch, inmitten des toskanischen Apennins, thront das Kloster La Verna auf einem Felsen in 1128 Metern Höhe. Franz von Assisi gründete das Kloster im 13. Jahrhundert und empfing hier seine Wundmale. Umgeben von Bergwäldern ist es eines der schönsten Klöster Italiens und lädt zum stillen Staunen über die Großartigkeit der Natur ein, die Assisi so verehrte. Auch auf Dante Alighieri wirkte die wilde Schönheit so beeindruckend, dass er den unterhalb der Kapelle der heiligen Maria Magdalena gelegenen Sasso Spicco in seiner Göttlichen Komödie erwähnt. Sehenswert ist die tägliche Prozession der Franziskanermönche zum Gebet.