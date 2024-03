Future Drive: Neues von IAA und CES

Seit 2021 ist die Internationale Automobilausstellung in München zuhause und wird in der Münchener Innenstadt als Open Space mit Volksfestcharakter zelebriert. Auf der IAA stellten dieses Jahr keine japanischen Marken aus, vom Stellantis Konzern fehlten Fiat, Alfa, Peugeot, Jeep und Citroën und auch die Koreaner Hyundai und Kia waren ebenso wenig zugegen wie Volvo und Land Rover. Auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas hingegen boomt der Mobilitätsbereich des unterhaltsamen High-Tech-Events, obwohl auch hier bei weitem nicht alle Marken vertreten sind.

Neues Digital Experience

BMW und Mercedes präsentierten ihre neuen und mächtigen Auto-Betriebssysteme. Die Rechenleistung für aufwendige Spiele stellen bei Mercedes in Zukunft auch jene Chips zur Verfügung, die für Fahrassistenz zuständig sind. Wie ein hyperpersonalisiertes Fahrerlebnis aussehen wird, konnte im neuen Concept CLA erlebt werden, mit dem MBUX Virtual Assistent wurde hier eine menschenähnliche Schnittstelle geschaffen, deren Spracherkennung intelligent mit dem Fahrer kommuniziert. Mit Panoramic Vision geht BMW in Richtung kompletter Verschränkung zwischen virtueller und realer Welt, das Head-Up-Display wird über die komplette Breite direkt in die Windschutzscheibe eingespielt und passt sich den Gewohnheiten des Fahrers an. Navigationsziele, Informationen oder Kalendereinträge erscheinen so direkt im Sichtfeld. Die Technologie kommt ab 2025 zum Einsatz. So zu sehen in der BMW Vision „Neue Klasse“, die ab 2025 ausgerollt wird.

Ganz kompakt

Für die hippen Premium Kleinwagenmarken holten sich Mercedes und BMW chinesische Partner mit an Bord. Geely baut für Smart nun komplett in China, während Mini nur den Elektro 3-Türer bei Great Wall fertigen lässt. Der neue Smart #3 ist ein trendiges Elektro SUV-Coupe mit einer gewaltigen Mittelkonsole, viel Kunststoff und verspieltem Infotainment, die Brabus-Variante mit 428 PS dürfte auch sportliche Fahrer ansprechen. Auch Mini präsentiert mit den neuen Modellen nun vollwertige Alltagsstromer mit akzeptabler Reichweite. Die Topversion Countryman JCW macht mit 313 PS dem #3 Brabus in Größe und Leistung Konkurrenz. Auch wenn das Interieur des Minis leider allzu deutlich modernisiert wurde, so ist er immer noch luftig, bietet weiche Materialien im Innenraum und das große runde OLED Zentraldisplay ist absolut gelungen.

Alles SUV

Der Trend hin zu großen SUVs ist nach wie vor ungebrochen, auch wenn diese gerade im Elektrozeitalter wenig energieeffizient sind. So hat Renault aus dem Familienvan Espace einen Groß-SUV mit 7 Sitzen gezimmert. Der Innenraum ist elegant, geräumig und intelligent, außen wirkt er dafür etwas langweilig. Das Gegenteil ist beim Ford Explorer, der auf der MEB-Plattform des VW ID. gebaut wird, der Fall. Er ist deutlich kleiner als seine Vorgänger und kommt innen eher schlicht daher, außen ist er jedoch sicher einer der Hingucker des Jahres. Ebenfalls ein optisches Highlight wird der neue Cupra Tavascan, der technisch eng mit dem VW ID.5 verwandt ist. BYD bringt mit dem Seal U die SUV-Version der gleichnamigen Sportlimousine. Diese ist luxuriös und asiatisch verspielt zugleich. Das Highlight ist die neue Cell-to-Body Technologie, welche die BYD-eigene Blade Battery als essenziellen Teil des Rahmens nutzt, so die Steifigkeit erhöht und gleichzeitig das Gewicht senkt. Während Renault noch auf Hybrid-Antriebe setzt, sind Explorer, Tavascan und Seal nur als vollelektrische Modelle zu haben. Wer hingegen schon lange verzweifelt auf der Suche nach einem hochwertigen vollelektrischen Kombi ist, der sollte VW im Auge behalten. Der ID.7 kommt als Variant, nun Tourer genannt, und wird wohl in naher Zukunft den Passat, der gerade sein 50 Jahr Facelift erhalten hat, komplett ablösen.

Randnotiz fur Gamer

Sony präsentiert in Zusammenarbeit mit Honda den AFEELA, der ab 2025 erhältlich sein soll. Als gelungener Gag wurde das Concept-Car mit einem Playstation Controller ferngesteuert auf die CES-Bühne gefahren. Die Software-Ingenieure nutzen die Unreal Engine 5 von den Spieleentwicklern Epic Games, um die Fahrzeug KI zu trainieren sowie für die Grafik der Displays. Der AFEELA wird das erste Auto, das vor der Serienproduktion bereits in Sonys Game-Highlight Gran Turismo 7 zu fahren sein wird. Mit der Präsentation transparenter Fernseher auf der CES scheint es sogar realistisch, in naher Zukunft digitale Autorennen und andere Games voll simuliert im eigenen Smartcar zu fahren. Playstation-Fans werden den Afeela lieben!´