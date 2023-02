Erste Veranstaltung im neuen Zentrum für Visionen

Am 20.1.2023 trafen sich hochrangige Persönlichkeiten, u.a. über 300 Bürgermeister, Vizebürgermeister, Gemeindevertreter, Funktionäre und Mitglieder der Landesregierung, in einem der wohl spektakulärsten Bauprojekte Salzburgs, dem Zentrum für Visionen in Puch-Urstein, zur Gemeindekonferenz der Salzburger Volkspartei.