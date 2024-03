Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern weltweit gehört Taylor Swift zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Ihre Liste an Auszeichnungen ist schier endlos – 14 Grammys, 39 Billboard Music Awards, 40 American Music Awards und 1 Emmy Award sind nur einige davon. Vergleicht man sie mit Größen wie Madonna oder Barbra Streisand, wird deutlich, dass Taylor Swift mit 34 Jahren bereits so viel erreicht hat, wie andere Popmusiker in ihrer gesamten Karriere. Ihre Alben haben sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft, und sie ist die einzige Künstlerin, die vier Alben in den USA innerhalb einer Woche über eine Million Mal verkauft hat.

When you think Tim McGraw

Am Anfang ihrer Karriere steht ein 10-jähriges Mädchen, das unbedingt nach Nashville möchte, um Country Musikerin zu werden: „Ich konnte nicht genug von TV-Biografien über Faith Hill und Shania Twain bekommen, und beide begannen ihre Country-Karriere in Nashville. Mit 11 Jahren fuhr meine Mutter in den Osterferien mit meinem Bruder und mir nach Nashville in die Music Row. Sie wartete im Auto und ich brachte meine Demo-CD zu allen Plattenlabels“, erzählt Taylor Swift der Times: „Wir unternahmen noch einige Trips dorthin und mit 13 bot man mir dann meinen ersten Vertrag an. Meine Eltern willigten ein und wir zogen nach Nashville.“

2006 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Taylor Swift“, das Album sowie die Singleauskopplungen erreichten vordere Plätze in den Country Charts und machten Taylor über Nacht berühmt. In ihrer Debütsingle „When you think Tim McGraw“ geht es um eine ihrer Teenager-Beziehungen. „Wir dateten und er würde bald weg aufs Collage gehen. Also dachte ich an all die Dinge, die mich an ihn erinnern würden“, erzählt Swift in einem Interview. Den Countrysänger Tim McGraw datete Taylor übrigens nie.

Love Story

Mit dem „Fearless“ Album und dem Megahit „Love Story“ wird Taylor Swift zum Teenie-Idol einer ganzen Generation. In ihren Liedern versteht sie es wie keine andere, die Sehnsüchte und Träume junger Mädchen einzufangen. Kritisch betrachtet ist dieses Album eine Hommage an weiße amerikanische Middleclass Teenager. Millionen von ihnen identifizieren sich mit Swifts Erfahrungen, die sie mit eingängigen Texten musikalisch aufarbeitet. Songs wie „You Belong with Me“ und „Fifteen“ erzählen Geschichten von Teenie-Romanzen und Freundschaften, die eine ganze Generation prägten. Bis heute ist das ihre unumstößliche Fanbasis und dass diese Fans mit ihren Songs erwachsen wurden und ihr noch immer treu sind, macht einen Teil von Taylors unglaublichem Erfolg aus.

Never Grow Up

Taylor Swift ist erst 20, als sie ihr drittes Album „Speak Now“ aufnimmt, dabei erweitert Swift ihren Sound und experimentiert mit verschiedenen Musikrichtungen, trotzdem bleibt sie sich treu. Stand bei „Fearless“ die große Liebe im Vordergrund, verarbeitet Swift in „Speak Now“ Trennungen, Beziehungsprobleme und Erinnerungen ans Erwachsenwerden. Trotz des Songs „Never Grow Up“ wird Taylors Sound erwachsener, ihre Texte bleiben geprägt von eigenen Erfahrungen. In „Dear John“ rechnet sie mit ihrer Beziehung zum Star-Gitarristen John Mayer ab und in „Back to December“ entschuldigt sie sich bei ihrem Exfreund Taylor Lautner dafür, seine Liebe nicht erwidert zu haben. Mit „Speak Now“ und den darauffolgenden Alben „Red“ und „1989“, verlässt sie die Country-Space und etabliert sich mit Songs wie „Blank Space“ und „Shake it Off“ endgültig als Popstar. So erfolgreich Taylor im Music Business ist, mit der großen Liebe scheint es nicht zu klappen, denn mehr als ein paar Monate scheint sie es bei niemandem auszuhalten, weder mit Musiker Joe Jonas, noch mit Schauspieler Jake Gyllenhaal, um nur zwei zu nennen. Der britische Schauspieler Joe Alwyn, den sie 2017 kennenlernt, ist die große Ausnahme, sogar von Hochzeit ist die Rede, aber 2023 ist auch hier Schluss. Seit September 2023 ist Football Star Travis Kelce an ihrer Seite. Auch wenn Taylors Songs sich wie vom ‚Girl Next Door‘ anhören, in ihren Beziehungen beschränkt sie sich gerne auf die High Society.

Fearless (Taylor‘s Version)

Im Jahr 2019 übernimmt der Investor Scooter Braun „Big Machine Records“ und damit die Rechte an Taylor Swifts Aufnahmen. Als Taylor nach Auslaufen des Vertrages das Label wechseln will, führt das zu einem Machtkampf, da Braun seine erfolgreichste Entertainerin nicht verlieren möchte. Der Streit gipfelt darin, dass Taylor ihre eigenen Lieder nicht mehr im TV aufführen darf und die Netflix Dokumentation „Miss Americana“ ohne ihre Songs auskommen soll. Taylor beschuldigt Scooter Braun, eine tyrannische Kontrolle über ihre Musik auszuüben und trifft eine mutige Entscheidung: Sie wird ihre Alben neu aufnehmen, um die Kontrolle über ihre Musik zurückzugewinnen. 2021 veröffentlicht sie ihre erste Neuauflage, „Fearless (Taylor’s Version)“, die sowohl von Kritikern als auch von Fans gefeiert wird. Damit zeigt sie der Plattenindustrie, dass erfolgreiche Künstler sich ihre Werke nicht mehr durch Knebelverträge stehlen lassen müssen und revolutioniert damit furchtlos das Music Business.

The Eras Tour

Der aktuelle Höhepunkt ihrer Karriere ist ihre weltweite „Eras“ Tour, mit der sie im Sommer auch nach Österreich und Deutschland kommt. Die Tickets sind schon lange ausverkauft, obwohl sie allein in Wien drei Konzertabende gibt und weltweit nur in den größten Stadien auftritt. Allein am ersten Tag des Vorverkaufs gehen 2 Millionen Tickets über die Ladentheke. Bis Dezember 2023 spielt die Tournee über 1 Milliarde US-Dollar ein und löst Elton Johns „Farewell Yellow Brick Road“ als erfolgreichste Tournee ab. Wer ein Ticket ergattert hat, den erwarten 44 Swift-Songs in einer über drei Stunden dauernden Show. Die audiovisuelle Darbietung der Superlative führt durch alle Alben und Entwicklungsstufen des Superstars. So erwartet die Zuschauer eine unvergessliche Reise durch 10 unterschiedliche Inszenierungen oder „Eras“ aus 17 Jahren Taylor Swift, die zeigt, warum Swift zu den größten Popstars unserer Zeit gehört. Für alle Fans, die nicht dabei sein können, wird das wohl ein „Cruel Summer“ werden.