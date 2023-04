Handling = neu

Schon auf den ersten Metern mit der CE04 ist klar, hier fährt man etwas Neues. Durch den langen Radstand von 1,67 Metern und das Leergewicht von 231 Kilogramm hat man von Anfang an nicht das Gefühl, Roller zu fahren, die BMW will mit Körpergewicht in die Kurven geritten werden, wie ein erwachsenes Motorrad und die 62 Nm bei 1500 Touren sind eine ordentliche Nummer, immerhin fast so viel wie bei der Yamaha R7. Von 0 auf 50 beschleunigt die CE in 2,6 Sekunden und das Überholen geht unglaublich flott von der Hand. Der tiefe Schwerpunkt unterstützt das gute Fahrgefühl, das unter Rollern seines Gleichen sucht. Das Gesamtpaket kommt mit seinen 42 PS wunderbar aus, letztendlich fühlt es sich nach etwas mehr an – wenn man in Ottomotorkategorien denkt.