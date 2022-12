Des Winters schönste Seiten

Die Schönheit des Schnees

„Um die Schönheit einer Schneeflocke zu erkennen, muss man in der Kälte stehen“, erkannte schon Aristoteles. Eine der schönsten Stunden ist die des Sonnenaufgangs, wenn die Schneekristalle den Wald in eine Zauberlandschaft verwandeln und das Licht sich funkelnd in der morgendlichen Kälte bricht. Egal ob beim Skifahren oder bei der täglichen Joggingrunde – sich früh morgens in den unberührten Neuschnee aufzumachen, sorgt für unvergessliche Eindrücke und für das Gefühl absoluter Lebendigkeit.